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روسيا ترفع قيود كوفيد المفروضة عند دخول البلاد
روسيا ترفع قيود كوفيد المفروضة عند دخول البلاد
قررت الحكومة الروسية رفع القيود المفروضة ابتداءا من 15 يوليو، والتي تم فرضها في وقت سابق بسبب انتشار كوفيد -19، حسبما أفاد مقر مراقبة تفشي الفيروس بعد اجتماع... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:01+0000
2022-07-04T10:01+0000
روسيا
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وجاء في بيان المقر: "تم اتخاذ قرار بإلغاء القيود المؤقتة المتعلقة بالوباء، اعتبارا من 15 يوليو 2022، على عبور الحدود الروسية، والتي تم إنشاؤها بموجب الأوامر الحكومية رقم 635 بتاريخ 16 مارس 2020 ورقم 763 بتاريخ 27 مارس 2020".وأضاف البيان: "نحن نتحدث عن عبور الحدود. تم رفع القيود المفروضة على الدخول عن طريق الجو والبحر منذ 14 يونيو.في أوائل يوليو، ألغى المقر إجراءات كوفيد بسبب تحسن الوضع الوبائي. ويرى القسم أنه من غير المحتمل حدوث زيادة كبيرة في الإصابة بسلالة أوميكرون في الصيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/هيئة-حماية-المستهلك-الروسية-ترفع-جميع-القيود-المفروضة-بسبب-الجائحة-1064479368.html
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روسيا ترفع قيود كوفيد المفروضة عند دخول البلاد

10:01 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورعمل اختبار المرض الفيروسي "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، للركاب في مطار شيريميتيفو في موسكو، روسيا 20 يوليو 2020
عمل اختبار المرض الفيروسي كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، للركاب في مطار شيريميتيفو في موسكو، روسيا 20 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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قررت الحكومة الروسية رفع القيود المفروضة ابتداءا من 15 يوليو، والتي تم فرضها في وقت سابق بسبب انتشار كوفيد -19، حسبما أفاد مقر مراقبة تفشي الفيروس بعد اجتماع مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا.
وجاء في بيان المقر: "تم اتخاذ قرار بإلغاء القيود المؤقتة المتعلقة بالوباء، اعتبارا من 15 يوليو 2022، على عبور الحدود الروسية، والتي تم إنشاؤها بموجب الأوامر الحكومية رقم 635 بتاريخ 16 مارس 2020 ورقم 763 بتاريخ 27 مارس 2020".
وأضاف البيان: "نحن نتحدث عن عبور الحدود. تم رفع القيود المفروضة على الدخول عن طريق الجو والبحر منذ 14 يونيو.
في أوائل يوليو، ألغى المقر إجراءات كوفيد بسبب تحسن الوضع الوبائي. ويرى القسم أنه من غير المحتمل حدوث زيادة كبيرة في الإصابة بسلالة أوميكرون في الصيف.
بدء حملة التطعيم واسعة النطاق بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا في موسكو، روسيا، 18 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
روسيا ترفع جميع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا
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