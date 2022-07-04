https://arabic.sputniknews.com/20220704/روسيا-ترفع-قيود-كوفيد-المفروضة-عند-دخول-البلاد-1064617081.html
روسيا ترفع قيود كوفيد المفروضة عند دخول البلاد
روسيا ترفع قيود كوفيد المفروضة عند دخول البلاد
قررت الحكومة الروسية رفع القيود المفروضة ابتداءا من 15 يوليو، والتي تم فرضها في وقت سابق بسبب انتشار كوفيد -19، حسبما أفاد مقر مراقبة تفشي الفيروس بعد اجتماع... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:01+0000
2022-07-04T10:01+0000
2022-07-04T10:01+0000
روسيا
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وجاء في بيان المقر: "تم اتخاذ قرار بإلغاء القيود المؤقتة المتعلقة بالوباء، اعتبارا من 15 يوليو 2022، على عبور الحدود الروسية، والتي تم إنشاؤها بموجب الأوامر الحكومية رقم 635 بتاريخ 16 مارس 2020 ورقم 763 بتاريخ 27 مارس 2020".وأضاف البيان: "نحن نتحدث عن عبور الحدود. تم رفع القيود المفروضة على الدخول عن طريق الجو والبحر منذ 14 يونيو.في أوائل يوليو، ألغى المقر إجراءات كوفيد بسبب تحسن الوضع الوبائي. ويرى القسم أنه من غير المحتمل حدوث زيادة كبيرة في الإصابة بسلالة أوميكرون في الصيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/هيئة-حماية-المستهلك-الروسية-ترفع-جميع-القيود-المفروضة-بسبب-الجائحة-1064479368.html
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روسيا
روسيا ترفع قيود كوفيد المفروضة عند دخول البلاد
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قررت الحكومة الروسية رفع القيود المفروضة ابتداءا من 15 يوليو، والتي تم فرضها في وقت سابق بسبب انتشار كوفيد -19، حسبما أفاد مقر مراقبة تفشي الفيروس بعد اجتماع مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا.
وجاء في بيان المقر: "تم اتخاذ قرار بإلغاء القيود المؤقتة المتعلقة بالوباء، اعتبارا من 15 يوليو 2022، على عبور الحدود الروسية، والتي تم إنشاؤها بموجب الأوامر الحكومية رقم 635 بتاريخ 16 مارس 2020 ورقم 763 بتاريخ 27 مارس 2020".
وأضاف البيان: "نحن نتحدث عن عبور الحدود. تم رفع القيود المفروضة على الدخول عن طريق الجو والبحر منذ 14 يونيو.
في أوائل يوليو، ألغى المقر إجراءات كوفيد بسبب تحسن الوضع الوبائي. ويرى القسم أنه من غير المحتمل حدوث زيادة كبيرة في الإصابة بسلالة أوميكرون في الصيف.