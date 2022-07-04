https://arabic.sputniknews.com/20220704/روسيا-تطلق-السفينة-الكهربائية-الجديدة-المدنية-إيكوكروزر-فيديو-1064608771.html
روسيا تطلق السفينة الكهربائية الجديدة المدنية "إيكوكروزر"... فيديو
روسيا تطلق السفينة الكهربائية الجديدة المدنية "إيكوكروزر"... فيديو
تم الانتهاء من بناء أول سفينة كهربائية مدنية روسية للركاب في حوض بناء السفن التابع لشركة "إمباير" لبناء السفن في سانت بطرسبرغ. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T08:45+0000
2022-07-04T08:45+0000
2022-07-04T08:47+0000
روسيا
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تبلغ سعة السفينة 130 شخصا، ويصل أقصى مدى للإبحار إلى 180 كم، بسرعة 13 كم/ ساعة (السرعة القصوى 40 كم في ساعة).وقال دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي: "إن إنتاج السفن الكهربائية لمشروع "إيكوكروزر" هو مزيج من التقنيات الحديثة: المحركات الكهربائية ذات الكفاءة العالية، والهيكل المحسنة، ونظام البطاريات عالي الطاقة والإلكترونيات الحديثة للتحكم ومراقبة حالة أنظمة السفن. يتيح نظام مراقبة بيئة جمع البيانات ومراعاتها".وتابع: "عند تصميم السفينة، تؤخذ المتطلبات الحديثة للتشغيل في الاعتبار، ويولى اهتماما خاصا للرعاية البيئية".ووفقا للوزير، من المقرر إطلاق سفينة ثانية من مشروع إيكوكروزر قبل نهاية هذا العام، وسيتم إطلاق عدة سفن أخرى في عام 2023.تشمل مزايا السفن الكهربائية انخفاضا كبيرا في ضوضاء المحرك، غياب الوقود ومواد التشحيم على متن السفينة والأرصفة. ما يحد من إطلاق الهيدروكربونات في الغلاف الجوي ويزيل الآثار الضارة على البيئة.
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روسيا
روسيا تطلق السفينة الكهربائية الجديدة المدنية "إيكوكروزر"... فيديو
08:45 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 08:47 GMT 04.07.2022) تابعنا عبر
تم الانتهاء من بناء أول سفينة كهربائية مدنية روسية للركاب في حوض بناء السفن التابع لشركة "إمباير" لبناء السفن في سانت بطرسبرغ.
تبلغ سعة السفينة 130 شخصا، ويصل أقصى مدى للإبحار إلى 180 كم، بسرعة 13 كم/ ساعة (السرعة القصوى 40 كم في ساعة).
وقال دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي: "إن إنتاج السفن الكهربائية لمشروع "إيكوكروزر" هو مزيج من التقنيات الحديثة: المحركات الكهربائية ذات الكفاءة العالية، والهيكل المحسنة، ونظام البطاريات عالي الطاقة والإلكترونيات الحديثة للتحكم ومراقبة حالة أنظمة السفن. يتيح نظام مراقبة بيئة جمع البيانات ومراعاتها".
وتابع: "عند تصميم السفينة، تؤخذ المتطلبات الحديثة للتشغيل في الاعتبار، ويولى اهتماما خاصا للرعاية البيئية".
ووفقا للوزير، من المقرر إطلاق سفينة ثانية من مشروع إيكوكروزر قبل نهاية هذا العام، وسيتم إطلاق عدة سفن أخرى في عام 2023.
تشمل مزايا السفن الكهربائية انخفاضا كبيرا في ضوضاء المحرك، غياب الوقود ومواد التشحيم على متن السفينة والأرصفة. ما يحد من إطلاق الهيدروكربونات في الغلاف الجوي ويزيل الآثار الضارة على البيئة.