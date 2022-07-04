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https://arabic.sputniknews.com/20220704/روسيا-تكثف-إنتاج-الطائرات-المسيرة-1064641349.html
روسيا تكثف إنتاج الطائرات المسيرة
روسيا تكثف إنتاج الطائرات المسيرة
تعمل روسيا على توسيع إنتاج الطائرات دون طيار، حيث ستعمل مجموعة شركات "كرونشتادت" على تصنيع الطائرات المسيرة بمصنع مدينة دوبنا في ضواحي العاصمة موسكو. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T15:52+0000
2022-07-04T15:52+0000
روسيا
طائرة مسيرة
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وقال المدير العام للمؤسسة أليكسي بيليك في اجتماع للموظفين مع رئيس إدارة المدينة، إن "الشركة تسلمت طلبات لسنوات مقبلة، وسيتم توفير أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة ويكون العمل بواقع ثلاث ورديات".ويتم إنتاج الطائرات دون طيار في دوبنا، بما في ذلك "أوريون"، ومواقع التحكم الأرضية. تستخدم المركبات الجوية دون طيار في أوكرانيا في عملية عسكرية خاصة.ووبحسب مصدر صرح العام الماضي بأن المصنع سيركز في بادئ الأمر على سد حاجة القوات المسلحة الروسية إلى الطائرات المسيرة، ثم يبدأ بتوجيه منتجاته للتصدير.وأفاد مصدر آخر أن مجموعة "كرونشتادت" بدأت باستقدام العمال لمصنعها الجديد المقام على مساحة 45 ألف متر مربع في مدينة دوبنا والذي سيحتاج إلى 1500 عامل تقريبا.وتحتوي طائرة "أوريون" على أسلحة قادرة على تدمير آليات العدو المدرعة وسياراته على الأرض. وتستطيع طائرة "أوريون" أن تحمل 200 كيلوغرام من الأسلحة. ويمكنها أن تبقى محلقة في الجو لمدة 24 ساعة. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 1150 كيلوغراما. وتبلغ سرعتها الملاحية 200 كيلومتر في الساعة. ويمكنها أن تصعد إلى ارتفاع 7 كيلومترات.وقد بدأت مجموعة "كرونشتادت" بتزويد القوات المسلحة الروسية بالطائرات المسيرة من هذا الطراز. وأطلق عليها اسم "إينوخوديتس". وقد استخدم عدد منها خلال الحرب على الإرهاب في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/شركة-كرنشتادت-تتحدث-عن-اختبارات-الطائرة-المسيرة-أوريون-1057558548.html
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روسيا, طائرة مسيرة

روسيا تكثف إنتاج الطائرات المسيرة

15:52 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورطائرات "أوريون" المسيرة الهجومية الروسية ضمن فعاليات معرض ماكس الجوي 2021
طائرات أوريون المسيرة الهجومية الروسية ضمن فعاليات معرض ماكس الجوي 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تعمل روسيا على توسيع إنتاج الطائرات دون طيار، حيث ستعمل مجموعة شركات "كرونشتادت" على تصنيع الطائرات المسيرة بمصنع مدينة دوبنا في ضواحي العاصمة موسكو.
وقال المدير العام للمؤسسة أليكسي بيليك في اجتماع للموظفين مع رئيس إدارة المدينة، إن "الشركة تسلمت طلبات لسنوات مقبلة، وسيتم توفير أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة ويكون العمل بواقع ثلاث ورديات".
ويتم إنتاج الطائرات دون طيار في دوبنا، بما في ذلك "أوريون"، ومواقع التحكم الأرضية. تستخدم المركبات الجوية دون طيار في أوكرانيا في عملية عسكرية خاصة.
ووبحسب مصدر صرح العام الماضي بأن المصنع سيركز في بادئ الأمر على سد حاجة القوات المسلحة الروسية إلى الطائرات المسيرة، ثم يبدأ بتوجيه منتجاته للتصدير.
وأفاد مصدر آخر أن مجموعة "كرونشتادت" بدأت باستقدام العمال لمصنعها الجديد المقام على مساحة 45 ألف متر مربع في مدينة دوبنا والذي سيحتاج إلى 1500 عامل تقريبا.
وتحتوي طائرة "أوريون" على أسلحة قادرة على تدمير آليات العدو المدرعة وسياراته على الأرض. وتستطيع طائرة "أوريون" أن تحمل 200 كيلوغرام من الأسلحة. ويمكنها أن تبقى محلقة في الجو لمدة 24 ساعة. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 1150 كيلوغراما. وتبلغ سرعتها الملاحية 200 كيلومتر في الساعة. ويمكنها أن تصعد إلى ارتفاع 7 كيلومترات.
Орион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
شركة "كرنشتادت" تتحدث عن اختبارات الطائرة المسيرة "أوريون"
1 فبراير, 04:22 GMT
وقد بدأت مجموعة "كرونشتادت" بتزويد القوات المسلحة الروسية بالطائرات المسيرة من هذا الطراز. وأطلق عليها اسم "إينوخوديتس". وقد استخدم عدد منها خلال الحرب على الإرهاب في سوريا.
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