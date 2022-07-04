https://arabic.sputniknews.com/20220704/ريهانا-تصبح-أصغر-مليارديرة-عصامية-في-أمريكا-بثروة-تتجاوز-14-مليار-دولار-1064645281.html
ريهانا تصبح أصغر مليارديرة عصامية في أمريكا بثروة تتجاوز 1.4 مليار دولار
ريهانا تصبح أصغر مليارديرة عصامية في أمريكا بثروة تتجاوز 1.4 مليار دولار
أصبحت المطربة الأمريكية ريهانا، أصغر مليارديرة عصامية في الولايات المتحدة، بفضل ثروتها الطائلة التي جمعتها من موسيقاها ومشاريعها الريادية. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T17:03+0000
2022-07-04T17:03+0000
2022-07-04T17:03+0000
منوعات
مجتمع
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103532/49/1035324957_0:222:3961:2450_1920x0_80_0_0_dffd34b45330d27d46419b7254f19b07.jpg
قبل أسابيع، حلت المغنية البالغة من العمر 34 عاما، والرئيس التنفيذي لشركة "فينتي بيوتي" بقائمة "فوربس" السنوية لأغنى نساء أمريكا العصاميات للسنة الثالثة على التوالي.احتلت المرتبة 21 في التصنيف العام للنساء، وهي المليارديرة الوحيدة في القائمة التي يقل عمرها عن 40 عاما، ويبلغ صافي ثروتها الآن، 1.4 مليار دولار، بحسب شبكة "سي إن بي سي". ويرجع الفضل في ذلك إلى مسيرتها الموسيقية الناجحة، لكن معظمها جاء من شركات البيع بالتجزئة الثلاث "فينتي بيوتي" و"فينتي سكين" و"سافادج إكس فينتي".في مارس/ آذار، أفادت "بلومبيرغ" بأن العلامة التجارية للملابس "سافادج إكس فينتي"، التي أسستها ريهانا، كانت تعمل مع مستشارين لإجراء طرح عام أولي في البورصة يمكن أن يقدر قيمتها بثلاث مليارات دولار. ريهانا تمتلك 30% من تلك الشركة.كما أنها تمتلك نصف شركة "فينتي بيوتي"، التي حققت إيرادات بقيمة 550 مليون دولار في عام 2020. والنصف الآخر من الشركة مملوك لمجموعة الأزياء الفاخرة الفرنسية"لوي فيتون".
https://arabic.sputniknews.com/20210804/ريهانا-تدخل-نادي-المليارديرات-لتصبح-أغنى-مغنية-1049759180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103532/49/1035324957_198:0:3761:2672_1920x0_80_0_0_94472031c99c3bbfb98bf186f82b18f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع, اقتصاد
ريهانا تصبح أصغر مليارديرة عصامية في أمريكا بثروة تتجاوز 1.4 مليار دولار
تابعنا عبر
أصبحت المطربة الأمريكية ريهانا، أصغر مليارديرة عصامية في الولايات المتحدة، بفضل ثروتها الطائلة التي جمعتها من موسيقاها ومشاريعها الريادية.
قبل أسابيع، حلت المغنية
البالغة من العمر 34 عاما، والرئيس التنفيذي لشركة "فينتي بيوتي" بقائمة "فوربس" السنوية لأغنى نساء أمريكا العصاميات للسنة الثالثة على التوالي.
احتلت المرتبة 21 في التصنيف العام للنساء، وهي المليارديرة الوحيدة في القائمة التي يقل عمرها عن 40 عاما، ويبلغ صافي ثروتها الآن، 1.4 مليار دولار، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
ويرجع الفضل في ذلك إلى مسيرتها الموسيقية الناجحة
، لكن معظمها جاء من شركات البيع بالتجزئة الثلاث "فينتي بيوتي" و"فينتي سكين" و"سافادج إكس فينتي".
في مارس/ آذار، أفادت "بلومبيرغ" بأن العلامة التجارية للملابس "سافادج إكس فينتي"، التي أسستها ريهانا، كانت تعمل مع مستشارين لإجراء طرح عام أولي في البورصة يمكن أن يقدر قيمتها بثلاث مليارات دولار. ريهانا تمتلك 30% من تلك الشركة.
كما أنها تمتلك نصف شركة "فينتي بيوتي"، التي حققت إيرادات بقيمة 550 مليون دولار في عام 2020. والنصف الآخر من الشركة مملوك لمجموعة الأزياء الفاخرة الفرنسية"لوي فيتون".