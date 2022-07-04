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ريهانا تصبح أصغر مليارديرة عصامية في أمريكا بثروة تتجاوز 1.4 مليار دولار
ريهانا تصبح أصغر مليارديرة عصامية في أمريكا بثروة تتجاوز 1.4 مليار دولار
أصبحت المطربة الأمريكية ريهانا، أصغر مليارديرة عصامية في الولايات المتحدة، بفضل ثروتها الطائلة التي جمعتها من موسيقاها ومشاريعها الريادية. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T17:03+0000
2022-07-04T17:03+0000
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قبل أسابيع، حلت المغنية البالغة من العمر 34 عاما، والرئيس التنفيذي لشركة "فينتي بيوتي" بقائمة "فوربس" السنوية لأغنى نساء أمريكا العصاميات للسنة الثالثة على التوالي.احتلت المرتبة 21 في التصنيف العام للنساء، وهي المليارديرة الوحيدة في القائمة التي يقل عمرها عن 40 عاما، ويبلغ صافي ثروتها الآن، 1.4 مليار دولار، بحسب شبكة "سي إن بي سي". ويرجع الفضل في ذلك إلى مسيرتها الموسيقية الناجحة، لكن معظمها جاء من شركات البيع بالتجزئة الثلاث "فينتي بيوتي" و"فينتي سكين" و"سافادج إكس فينتي".في مارس/ آذار، أفادت "بلومبيرغ" بأن العلامة التجارية للملابس "سافادج إكس فينتي"، التي أسستها ريهانا، كانت تعمل مع مستشارين لإجراء طرح عام أولي في البورصة يمكن أن يقدر قيمتها بثلاث مليارات دولار. ريهانا تمتلك 30% من تلك الشركة.كما أنها تمتلك نصف شركة "فينتي بيوتي"، التي حققت إيرادات بقيمة 550 مليون دولار في عام 2020. والنصف الآخر من الشركة مملوك لمجموعة الأزياء الفاخرة الفرنسية"لوي فيتون".
https://arabic.sputniknews.com/20210804/ريهانا-تدخل-نادي-المليارديرات-لتصبح-أغنى-مغنية-1049759180.html
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منوعات, مجتمع, اقتصاد

ريهانا تصبح أصغر مليارديرة عصامية في أمريكا بثروة تتجاوز 1.4 مليار دولار

17:03 GMT 04.07.2022
© AP Photo / Diane Bondareffريهانا
ريهانا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Diane Bondareff
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أصبحت المطربة الأمريكية ريهانا، أصغر مليارديرة عصامية في الولايات المتحدة، بفضل ثروتها الطائلة التي جمعتها من موسيقاها ومشاريعها الريادية.
قبل أسابيع، حلت المغنية البالغة من العمر 34 عاما، والرئيس التنفيذي لشركة "فينتي بيوتي" بقائمة "فوربس" السنوية لأغنى نساء أمريكا العصاميات للسنة الثالثة على التوالي.
احتلت المرتبة 21 في التصنيف العام للنساء، وهي المليارديرة الوحيدة في القائمة التي يقل عمرها عن 40 عاما، ويبلغ صافي ثروتها الآن، 1.4 مليار دولار، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
المطربة الأمريكية ريهانا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2021
ريهانا تدخل نادي المليارديرات لتصبح أغنى مغنية
4 أغسطس 2021, 15:02 GMT
ويرجع الفضل في ذلك إلى مسيرتها الموسيقية الناجحة، لكن معظمها جاء من شركات البيع بالتجزئة الثلاث "فينتي بيوتي" و"فينتي سكين" و"سافادج إكس فينتي".
في مارس/ آذار، أفادت "بلومبيرغ" بأن العلامة التجارية للملابس "سافادج إكس فينتي"، التي أسستها ريهانا، كانت تعمل مع مستشارين لإجراء طرح عام أولي في البورصة يمكن أن يقدر قيمتها بثلاث مليارات دولار. ريهانا تمتلك 30% من تلك الشركة.
كما أنها تمتلك نصف شركة "فينتي بيوتي"، التي حققت إيرادات بقيمة 550 مليون دولار في عام 2020. والنصف الآخر من الشركة مملوك لمجموعة الأزياء الفاخرة الفرنسية"لوي فيتون".
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