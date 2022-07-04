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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220704/زيلينسكي-يستغل-موضوع-انسحاب-قواته-من-ليسيتشانسك-لطلب-المزيد-من-الأسلحة-1064600538.html
زيلينسكي يستغل موضوع انسحاب قواته من ليسيتشانسك لطلب المزيد من الأسلحة
زيلينسكي يستغل موضوع انسحاب قواته من ليسيتشانسك لطلب المزيد من الأسلحة
استخدم فلاديمير زيلينسكي موضوع انسحاب القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك للتلميح إلى أن كييف تنتظر إمدادات أسلحة جديدة من الغرب. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T06:31+0000
2022-07-04T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال زيلينسكي في خطابه: "إذا سحبت قيادة جيشنا الناس من بعض نقاط الجبهة حيث يتمتع العدو بأكبر تفوق في إطلاق النار، ولا سيما فيما يتعلق بليسيتشانسك، فهذا يعني شيئ واحد فقط: سنعود بفضل تكتيكاتنا، وذلك بفضل زيادة الإمدادات من الأسلحة الحديثة". وكان زير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.أبلغ شويغو بوتين أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، جنبا إلى جنب مع الوحدات الشعبية التابعة للجيش الشعبي في لوغانسك، تم فرض السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق المجاورة، وأكبرها بيلوغوروفكا ونوفودروزيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا.أرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف إلى أن مد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/شويغو-يبلغ-بوتين-بتحرير-أراضي-لوغانسك-بالكامل-1064568040.html
https://arabic.sputniknews.com/20220703/إسرائيل-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-المهاجرين-الأوكرانيين-وزيلينسكي-يعلق-1064587971.html
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روسيا, العالم

زيلينسكي يستغل موضوع انسحاب قواته من ليسيتشانسك لطلب المزيد من الأسلحة

06:31 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 06:35 GMT 04.07.2022)
© AP Photo / Natacha Pisarenkoفلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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استخدم فلاديمير زيلينسكي موضوع انسحاب القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك للتلميح إلى أن كييف تنتظر إمدادات أسلحة جديدة من الغرب.
وقال زيلينسكي في خطابه: "إذا سحبت قيادة جيشنا الناس من بعض نقاط الجبهة حيث يتمتع العدو بأكبر تفوق في إطلاق النار، ولا سيما فيما يتعلق بليسيتشانسك، فهذا يعني شيئ واحد فقط: سنعود بفضل تكتيكاتنا، وذلك بفضل زيادة الإمدادات من الأسلحة الحديثة".
وكان زير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.
أبلغ شويغو بوتين أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، جنبا إلى جنب مع الوحدات الشعبية التابعة للجيش الشعبي في لوغانسك، تم فرض السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق المجاورة، وأكبرها بيلوغوروفكا ونوفودروزيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس فلاديمير بوتين أثناء حضورهما للمناورات العسكرية في الميدان العسكري تسوغول منطقة ما وراء بايكال، 13 سبتمبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل
أمس, 09:44 GMT
أرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف إلى أن مد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن المهاجرين الأوكرانيين... وزيلينسكي يعلق
أمس, 17:03 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:02 GMT
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