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ستة قتلى بانهيار جليدي بجبال الألب الإيطالية
ستة قتلى بانهيار جليدي بجبال الألب الإيطالية
لقى ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وفقد أكثر من 12 شخصا آخرين يوم الأحد إثر انهيار جرف جليدي وسط درجات حرارة أعلى من المعتاد في شمال إيطاليا. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T02:10+0000
2022-07-04T02:10+0000
إيطاليا
جبال الألب
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وحدث الانهيار بعد يوم من تسجيل ارتفاع قياسي في درجة الحرارة في منطقة فينيتو حيث تجاوزت درجة الحرارة فوق مستوى سطح البحر في بعض أجزاء المنطقة 40 درجة مئوية.ووفقا لمسؤولين إقليميين، بلغت درجات الحرارة فوق قمة مارمولادا حوالي 10 درجات مئوية. وعادة تظل درجات الحرارة دون درجة التجمد (0 درجة مئوية) طوال العام أعلى قمم جبال الألب.ويبلغ ارتفاع جبل مارمولادا 3343 مترا فوق مستوى سطح البحر، مما يجعله واحدا من أعلى الجبال في سلسلة جبال الدولوميت الصخرية في إيطاليا.ووقعت المأساة في حوالي الساعة 1:45 ظهرا بالتوقيت المحلي عندما انهارت الكتلة الجليدية في نهر بونتو روكا الجليدي، متسببة بانهيار أرضي من الثلوج والجليد والصخور اجتاح مجموعات متعددة من متسلقي الجبال والمتنزهين.وتوقعت السلطات احتمال حدوث المزيد من الانهيارات في المنطقة. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة في مدن بيلونو وتريفيزو وترينتو وبولزانو.ويستخدم رجال الإنقاذ طائرات الهليكوبتر والكلاب البوليسية وتقنيات تحديد المواقع العالمية المتطورة للمساعدة في تحديد أماكن الموتى والمصابين والمفقودين.
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إيطاليا, جبال الألب

ستة قتلى بانهيار جليدي بجبال الألب الإيطالية

02:10 GMT 04.07.2022
© AP Photo / Gabriele Facciottiسلوفاكيا آدم زامبا خلال التزلج على جبال الألب، سباق التعرج العملاق للرجال في كأس العالم للتزلج للرجال في فال ديزير، فرنسا، 11 ديسمبر 2021.
سلوفاكيا آدم زامبا خلال التزلج على جبال الألب، سباق التعرج العملاق للرجال في كأس العالم للتزلج للرجال في فال ديزير، فرنسا، 11 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Gabriele Facciotti
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لقى ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وفقد أكثر من 12 شخصا آخرين يوم الأحد إثر انهيار جرف جليدي وسط درجات حرارة أعلى من المعتاد في شمال إيطاليا.
وحدث الانهيار بعد يوم من تسجيل ارتفاع قياسي في درجة الحرارة في منطقة فينيتو حيث تجاوزت درجة الحرارة فوق مستوى سطح البحر في بعض أجزاء المنطقة 40 درجة مئوية.
ووفقا لمسؤولين إقليميين، بلغت درجات الحرارة فوق قمة مارمولادا حوالي 10 درجات مئوية. وعادة تظل درجات الحرارة دون درجة التجمد (0 درجة مئوية) طوال العام أعلى قمم جبال الألب.
وبالإضافة إلى القتلى والمفقودين المبلغ عنهم، أصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص من بينهم واحد في حالة حرجة، وفقا لجيانباولو بوتاسين، مستشار الحماية المدنية الإقليمي في فينيتو، المنطقة التي تضم قناة مدينة البندقية الإيطالية.
ويبلغ ارتفاع جبل مارمولادا 3343 مترا فوق مستوى سطح البحر، مما يجعله واحدا من أعلى الجبال في سلسلة جبال الدولوميت الصخرية في إيطاليا.
ووقعت المأساة في حوالي الساعة 1:45 ظهرا بالتوقيت المحلي عندما انهارت الكتلة الجليدية في نهر بونتو روكا الجليدي، متسببة بانهيار أرضي من الثلوج والجليد والصخور اجتاح مجموعات متعددة من متسلقي الجبال والمتنزهين.
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وتوقعت السلطات احتمال حدوث المزيد من الانهيارات في المنطقة. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة في مدن بيلونو وتريفيزو وترينتو وبولزانو.
ويستخدم رجال الإنقاذ طائرات الهليكوبتر والكلاب البوليسية وتقنيات تحديد المواقع العالمية المتطورة للمساعدة في تحديد أماكن الموتى والمصابين والمفقودين.
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