https://arabic.sputniknews.com/20220704/شاحنات-دون-سائق-لنقل-البضائع-تظهر-في-روسيا-خلال-سنوات-1064630453.html
شاحنات دون سائق لنقل البضائع تظهر في روسيا خلال سنوات
شاحنات دون سائق لنقل البضائع تظهر في روسيا خلال سنوات
أكد أندري فاسيليفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "SberAutoTech" الروسية الرائدة في مجال التكنولوجيا وتطوير المركبات غير المأهولة، أن الشركة تركز أولوياتها في الوقت... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T13:13+0000
2022-07-04T13:13+0000
2022-07-04T13:13+0000
روسيا
مجتمع
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وقال فاسيليفسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": على هامش المعرض الصناعي الروسي "Innoprom-2022" المقام في يكاترينبرغ، إنه "تم تطوير العمليات التكنولوجية بهدف إنشاء مركبات غير مأهولة (بلا سائق) بشكل كبير في روسيا الاتحادية، لدرجة أنه في السنوات 5 إلى الـ10 المقبلة سنرى مركبات بلا سائق على طرق روسيا"، مؤكدا أن هذه المركبات "لم تعد منتجا تجريبيا، لكنها خدمة نقل عالية الجودة تم إنشاؤها".وتابع الرئيس التنفيذي لشركة "SberAutoTech" الروسية موضحا أنه، بادئ ذي بدء، "ستكون هذه المركبات غير المأهولة لنقل البضائع. مع نقل الناس، إذا كنا نتحدث عن السيارات غير المأهولة (سيارات الأجرة بلا سائق)، فهناك المزيد من الصعوبات، وهناك حاجة إلى عدد من القرارات التنظيمية هنا".وحول أسباب التركيز على الشاحنات، أشار فاسيليفسكي إلى أن ذلك مرتبطا ببعض الجوانب منها الأخلاقية:أكد فاسيليفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "SberAutoTech" الروسية على أنه لا داعي للقلق في روسيا الاتحادية بشأن انسحاب عمالقة الإلكترونيات والبرمجيات الغربية من السوق الروسية، مبينا أن انسحابهم لن يتسبب في حدوث تباطؤ في العملية التكنولوجية في البلاد، وقال:وتابع فاسيليفسكي: "بالإضافة إلى ذلك، تعد روسيا واحدة من الدول القليلة التي يوجد بها الكثير من الحلول البرمجية. من السهل رؤية ذلك على الإنترنت: قارنوا بين الخدمات المحلية (في روسيا) التي لدينا وأيها وبين تلك المشابهة لها في أوروبا. نعم، في غضون عام من المستحيل استبدال عمالقة الشركات مثل (Intel) أو (AMD) التي تراكمت خبرتها لعقود. ولكن هناك إمكانات للمطورين والمتخصصين الروس في مجال الإلكترونيات، وهي موجودة وآخذة في الازدياد والتطور، وفي المستقبل نستطيع بالتأكيد أن نوفر لأنفسنا بشكل كامل المعالجات والرقائق والبرامج المحلية عالية الجودة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجتمع
شاحنات دون سائق لنقل البضائع تظهر في روسيا خلال سنوات
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أكد أندري فاسيليفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "SberAutoTech" الروسية الرائدة في مجال التكنولوجيا وتطوير المركبات غير المأهولة، أن الشركة تركز أولوياتها في الوقت الحالي على تطوير الشاحنات المسيرة دون سائق، وليس السيارات دون سائق، موضحا الأسباب.
وقال فاسيليفسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": على هامش المعرض الصناعي الروسي "Innoprom-2022" المقام في يكاترينبرغ، إنه "تم تطوير العمليات التكنولوجية بهدف إنشاء مركبات غير مأهولة (بلا سائق) بشكل كبير في روسيا الاتحادية، لدرجة أنه في السنوات 5 إلى الـ10 المقبلة سنرى مركبات بلا سائق على طرق روسيا"، مؤكدا أن هذه المركبات "لم تعد منتجا تجريبيا، لكنها خدمة نقل عالية الجودة تم إنشاؤها".
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة "SberAutoTech" الروسية موضحا أنه، بادئ ذي بدء، "ستكون هذه المركبات غير المأهولة لنقل البضائع. مع نقل الناس، إذا كنا نتحدث عن السيارات غير المأهولة (سيارات الأجرة بلا سائق)
، فهناك المزيد من الصعوبات، وهناك حاجة إلى عدد من القرارات التنظيمية هنا".
وحول أسباب التركيز على الشاحنات، أشار فاسيليفسكي إلى أن ذلك مرتبطا ببعض الجوانب منها الأخلاقية:
"إطلاق الشاحنات غير المأهولة أسهل: القضايا الأخلاقية الحساسة في تطوير البرامج المناسبة لقيادة هذه السيارة ليست حادة (صعبة) مثل سيارات الركاب دون سائق. كما تعلمون، تكمن الصعوبة في اختيار الأولوية، من يجب إنقاذ حياتهم في حالة وقوع حادث: راكب سيارة أجرة دون سائق أو المشاة. الجواب، بالطبع، هو الحفاظ على كليهما (الراكب والمشاة) على قيد الحياة. ولكن حتى الآن لا توجد إجابة واضحة يمكن أن نسترشد بها عند كتابة (تطوير) البرنامج المناسب لسيارات الأجرة غير المأهولة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا جانب اجتماعي: عدم وجود سائقي شاحنات، والذي لوحظ ليس فقط في بلدنا. لذلك، قد تحل الشاحنات غير المأهولة جزئيا مشكلة الموظفين هذه".
أندري فاسيليفسكي
الرئيس التنفيذي لشركة "SberAutoTech" الروسية الرائدة في مجال التكنولوجيا وتطوير المركبات غير المأهولة
أكد فاسيليفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "SberAutoTech" الروسية على أنه لا داعي للقلق في روسيا الاتحادية بشأن انسحاب عمالقة الإلكترونيات والبرمجيات الغربية من السوق الروسية، مبينا أن انسحابهم لن يتسبب في حدوث تباطؤ في العملية التكنولوجية في البلاد، وقال:
"في أي صناعة، خاصة في مجال تكنولوجيا (التقنيات) العالية، يعد تبادل المعلومات أمرا مهما للغاية. لا داعي لأن تكون شركة مغلقة وتحاول إعادة اختراع بعض الدراجات. تواصل شركتنا الآن حوارا دوليا مع عدد من الجامعات الرائدة في العالم لجذب المتخصصين لإنشاء منتجات تكنولوجية جديدة".
أندري فاسيليفسكي
الرئيس التنفيذي لشركة "SberAutoTech" الروسية الرائدة في مجال التكنولوجيا وتطوير المركبات غير المأهولة
وتابع فاسيليفسكي: "بالإضافة إلى ذلك، تعد روسيا واحدة من الدول القليلة التي يوجد بها الكثير من الحلول البرمجية. من السهل رؤية ذلك على الإنترنت: قارنوا بين الخدمات المحلية (في روسيا) التي لدينا وأيها وبين تلك المشابهة لها في أوروبا. نعم، في غضون عام من المستحيل استبدال عمالقة الشركات مثل (Intel) أو (AMD) التي تراكمت خبرتها لعقود. ولكن هناك إمكانات للمطورين والمتخصصين الروس في مجال الإلكترونيات، وهي موجودة وآخذة في الازدياد والتطور، وفي المستقبل نستطيع بالتأكيد أن نوفر لأنفسنا بشكل كامل المعالجات والرقائق والبرامج المحلية عالية الجودة".