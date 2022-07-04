https://arabic.sputniknews.com/20220704/شاحنات-دون-سائق-لنقل-البضائع-تظهر-في-روسيا-خلال-سنوات-1064630453.html

شاحنات دون سائق لنقل البضائع تظهر في روسيا خلال سنوات

شاحنات دون سائق لنقل البضائع تظهر في روسيا خلال سنوات

أكد أندري فاسيليفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "SberAutoTech" الروسية الرائدة في مجال التكنولوجيا وتطوير المركبات غير المأهولة، أن الشركة تركز أولوياتها في الوقت... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T13:13+0000

2022-07-04T13:13+0000

2022-07-04T13:13+0000

روسيا

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102618/41/1026184115_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_028633398ace1d03858f39dc065e6e08.jpg

وقال فاسيليفسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": على هامش المعرض الصناعي الروسي "Innoprom-2022" المقام في يكاترينبرغ، إنه "تم تطوير العمليات التكنولوجية بهدف إنشاء مركبات غير مأهولة (بلا سائق) بشكل كبير في روسيا الاتحادية، لدرجة أنه في السنوات 5 إلى الـ10 المقبلة سنرى مركبات بلا سائق على طرق روسيا"، مؤكدا أن هذه المركبات "لم تعد منتجا تجريبيا، لكنها خدمة نقل عالية الجودة تم إنشاؤها".وتابع الرئيس التنفيذي لشركة "SberAutoTech" الروسية موضحا أنه، بادئ ذي بدء، "ستكون هذه المركبات غير المأهولة لنقل البضائع. مع نقل الناس، إذا كنا نتحدث عن السيارات غير المأهولة (سيارات الأجرة بلا سائق)، فهناك المزيد من الصعوبات، وهناك حاجة إلى عدد من القرارات التنظيمية هنا".وحول أسباب التركيز على الشاحنات، أشار فاسيليفسكي إلى أن ذلك مرتبطا ببعض الجوانب منها الأخلاقية:أكد فاسيليفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "SberAutoTech" الروسية على أنه لا داعي للقلق في روسيا الاتحادية بشأن انسحاب عمالقة الإلكترونيات والبرمجيات الغربية من السوق الروسية، مبينا أن انسحابهم لن يتسبب في حدوث تباطؤ في العملية التكنولوجية في البلاد، وقال:وتابع فاسيليفسكي: "بالإضافة إلى ذلك، تعد روسيا واحدة من الدول القليلة التي يوجد بها الكثير من الحلول البرمجية. من السهل رؤية ذلك على الإنترنت: قارنوا بين الخدمات المحلية (في روسيا) التي لدينا وأيها وبين تلك المشابهة لها في أوروبا. نعم، في غضون عام من المستحيل استبدال عمالقة الشركات مثل (Intel) أو (AMD) التي تراكمت خبرتها لعقود. ولكن هناك إمكانات للمطورين والمتخصصين الروس في مجال الإلكترونيات، وهي موجودة وآخذة في الازدياد والتطور، وفي المستقبل نستطيع بالتأكيد أن نوفر لأنفسنا بشكل كامل المعالجات والرقائق والبرامج المحلية عالية الجودة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, مجتمع