https://arabic.sputniknews.com/20220704/شاكيد-حليفة-بينيت-الأولى-تقر-بالتفاوض-مع-نتنياهو-أعترف-بالذنب-1064601673.html

شاكيد حليفة بينيت الأولى تقر بالتفاوض مع نتنياهو: أعترف بالذنب

شاكيد حليفة بينيت الأولى تقر بالتفاوض مع نتنياهو: أعترف بالذنب

أقرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، القيادية في حزب "يمينا" (يمين) بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، بالتفاوض مع زعيم المعارضة... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T07:06+0000

2022-07-04T07:06+0000

2022-07-04T07:06+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

نفتالي بينيت

تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1063935676_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4.jpg

وقال وزير العدل رئيس حزب "أمل جديد" (يمين) جدعون ساعر في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال": " كل من يصوت لأيليت شاكيد يعرف أنها ستذهب مع نتنياهو. حتى قبل حل الكنيست، سعت إلى تشكيل حكومة تحت قيادته".وردت شاكيد على ساعر عبر تغريدة بحسابها على تويتر قالت فيها: "جدعون، إذا اتهمتني بقلب العالم رأسا على عقب للحيلولة دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع - فأنا أعترف بالذنب".وأضافت "أنا دائما أتصرف بمسؤولية تجاه بلدي".وتساءلت: "لدي سؤال فقط: لماذا كنت تتفاوض مع رجال نتنياهو منذ عدة أسابيع، إذا كان ذلك يزعجك كثيرا؟".وقبل أيام من تصويت الكنيست على حل نفسه، ومع انهيار الائتلاف الحاكم، سعى نتنياهو إلى الحصول على أغلبية مؤيدة من 61 عضوا من أصل 120 بالكنيست لتشكيل حكومة بديلة دون حل الكنيست أو انتخابات، لكنه لم يتمكن من ذلك.وبعد حل الكنيست أصبح وزير الخارجية يائير لابيد رئيسا للوزراء لفترة انتقالية تنتهي بإجراء الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل خلفا لبينيت الذي أصبح رئيسا بديلا للوزراء حتى ذلك الحين، وأعلن أنه يعتزم اعتزال الحياة السياسية.وستكون الانتخابات المقبلة هي الخامسة التي تشهدها إسرائيل خلال 3 سنوات ونصف العام، في ظل حالة من انعدام الاستقرار السياسي.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة, بنيامين نتنياهو