https://arabic.sputniknews.com/20220704/شركة--كاسبيرسكي-الروسية-تخطط-لإصدار-نظام-تشغيل-لأجهزة-الكمبيوتر-والهواتف-الذكية-1064620768.html
شركة " كاسبيرسكي" الروسية تخطط لإصدار نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية
شركة " كاسبيرسكي" الروسية تخطط لإصدار نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية
قال الرئيس التنفيذي لشركة "كاسبيرسكي" الروسية يفغيني كاسبيرسكي، اليوم الاثنين، إن الشركة في صدد إصدار نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:39+0000
2022-07-04T10:39+0000
2022-07-04T10:39+0000
روسيا
أخبار تكنولوجية
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وجاء تصريح كاسبيرسكي للصحفيين خلال مشاركته في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي المقام في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، من دون تحديد الموعد النهائي للإصدار.وعندما سئل كاسبرسكي عن التوقيت المحتمل لإطلاق نظام التشغيل في السوق، أجاب "نعم ، سيطلق، لكنني لن أقول متى. لأن الموعد يتغير تلقائيا مرتين أو ثلاث مرات".ويعمل نظام " كاسبيرسكي أو إس" حالا في المجالات التي تتطلب تكثيف مستمر للأمن السيبراني، مثل النقل والبنية التحتية الصناعية ومعدات الاتصالات.هذا وتستقبل مدينة يكاترينبورغ فعاليات المعرض الصناعي الدولي "اينوبروم".
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار تكنولوجية
شركة " كاسبيرسكي" الروسية تخطط لإصدار نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "كاسبيرسكي" الروسية يفغيني كاسبيرسكي، اليوم الاثنين، إن الشركة في صدد إصدار نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.
وجاء تصريح كاسبيرسكي للصحفيين خلال مشاركته في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي
المقام في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، من دون تحديد الموعد النهائي للإصدار.
وعندما سئل كاسبرسكي عن التوقيت المحتمل لإطلاق نظام التشغيل في السوق، أجاب "نعم ، سيطلق، لكنني لن أقول متى. لأن الموعد يتغير تلقائيا مرتين أو ثلاث مرات".
ويعمل نظام " كاسبيرسكي أو إس" حالا في المجالات التي تتطلب تكثيف مستمر للأمن السيبراني
، مثل النقل والبنية التحتية الصناعية ومعدات الاتصالات.
هذا وتستقبل مدينة يكاترينبورغ فعاليات المعرض الصناعي الدولي "اينوبروم".