عربي
شويغو يعلن تدمير 196 دبابة ومدرعة أوكرانية و12 طائرة ومروحية واحدة خلال أسبوعين
https://arabic.sputniknews.com/20220704/شركة--كاسبيرسكي-الروسية-تخطط-لإصدار-نظام-تشغيل-لأجهزة-الكمبيوتر-والهواتف-الذكية-1064620768.html
شركة " كاسبيرسكي" الروسية تخطط لإصدار نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية
شركة " كاسبيرسكي" الروسية تخطط لإصدار نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية
قال الرئيس التنفيذي لشركة "كاسبيرسكي" الروسية يفغيني كاسبيرسكي، اليوم الاثنين، إن الشركة في صدد إصدار نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:39+0000
2022-07-04T10:39+0000
روسيا
أخبار تكنولوجية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102617/49/1026174988_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_2479ef7ac0b8e48fabd053b0bb1f3fb6.jpg
وجاء تصريح كاسبيرسكي للصحفيين خلال مشاركته في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي المقام في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، من دون تحديد الموعد النهائي للإصدار.وعندما سئل كاسبرسكي عن التوقيت المحتمل لإطلاق نظام التشغيل في السوق، أجاب "نعم ، سيطلق، لكنني لن أقول متى. لأن الموعد يتغير تلقائيا مرتين أو ثلاث مرات".ويعمل نظام " كاسبيرسكي أو إس" حالا في المجالات التي تتطلب تكثيف مستمر للأمن السيبراني، مثل النقل والبنية التحتية الصناعية ومعدات الاتصالات.هذا وتستقبل مدينة يكاترينبورغ فعاليات المعرض الصناعي الدولي "اينوبروم".
https://arabic.sputniknews.com/20220408/خبير-يحذر-من-قرصنة-جهازك-بالخطأ-عن-طريق-جهات-الاتصال-1060975906.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102617/49/1026174988_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_5f66f80a8075b9e2f88e6880c29317ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار تكنولوجية

شركة " كاسبيرسكي" الروسية تخطط لإصدار نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية

10:39 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصوربرنامج "كاسبرسكي" لمكافحة الفيروسات
برنامج كاسبرسكي لمكافحة الفيروسات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس التنفيذي لشركة "كاسبيرسكي" الروسية يفغيني كاسبيرسكي، اليوم الاثنين، إن الشركة في صدد إصدار نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.
وجاء تصريح كاسبيرسكي للصحفيين خلال مشاركته في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي المقام في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، من دون تحديد الموعد النهائي للإصدار.
وعندما سئل كاسبرسكي عن التوقيت المحتمل لإطلاق نظام التشغيل في السوق، أجاب "نعم ، سيطلق، لكنني لن أقول متى. لأن الموعد يتغير تلقائيا مرتين أو ثلاث مرات".
ويعمل نظام " كاسبيرسكي أو إس" حالا في المجالات التي تتطلب تكثيف مستمر للأمن السيبراني، مثل النقل والبنية التحتية الصناعية ومعدات الاتصالات.
واتساب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
خبير يحذر من قرصنة جهازك بالخطأ عن طريق "جهات الاتصال"
8 أبريل, 12:51 GMT
هذا وتستقبل مدينة يكاترينبورغ فعاليات المعرض الصناعي الدولي "اينوبروم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала