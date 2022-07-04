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شويغو يعلن تدمير 196 دبابة ومدرعة أوكرانية و12 طائرة ومروحية واحدة خلال أسبوعين
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https://arabic.sputniknews.com/20220704/شويغو-في-اجتماع-مع-بوتين-تم-تنفيذ-عملية-تحرير-لوغانسك-بنجاح-1064620352.html
شويغو في اجتماع مع بوتين: تم تنفيذ عملية تحرير لوغانسك بنجاح
شويغو في اجتماع مع بوتين: تم تنفيذ عملية تحرير لوغانسك بنجاح
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ عملية تحرير لوغانسك بنجاح. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:35+0000
2022-07-04T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأشار شويغو إلى أنه على مدى الأسابوعين الماضيين، تم تدمير 196 الدبابات الأوكرانية، 12 طائرة وطائرة هليكوبتر في دونباس.وقال شويغو خلال تقديمه التقرير للرئيس الروسي: "في غضون أسبوعين، تم تطويق وتحييد التشكيلات في غورسكوي كوتيول، وفي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك. تمت السيطرة على 25 منطقة سكنية... وتمت العملية بالأمس بتحرير مدينة ليسيتشانسك، إحدى كبريات المدن في جمهورية لوهانسك الشعبية".
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روسيا

شويغو في اجتماع مع بوتين: تم تنفيذ عملية تحرير لوغانسك بنجاح

10:35 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 10:47 GMT 04.07.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ عملية تحرير لوغانسك بنجاح.
وأشار شويغو إلى أنه على مدى الأسابوعين الماضيين، تم تدمير 196 الدبابات الأوكرانية، 12 طائرة وطائرة هليكوبتر في دونباس.
وقال شويغو خلال تقديمه التقرير للرئيس الروسي: "في غضون أسبوعين، تم تطويق وتحييد التشكيلات في غورسكوي كوتيول، وفي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك. تمت السيطرة على 25 منطقة سكنية... وتمت العملية بالأمس بتحرير مدينة ليسيتشانسك، إحدى كبريات المدن في جمهورية لوهانسك الشعبية".
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