https://arabic.sputniknews.com/20220704/صورة-لرئيس-كوريا-الجنوبية-وهو-يحدق-في-شاشة-كمبيوتر-فارغة-تثير-جدلا-واسعا-1064611180.html

صورة لرئيس كوريا الجنوبية وهو يحدق في شاشة كمبيوتر فارغة تثير جدلا واسعا

صورة لرئيس كوريا الجنوبية وهو يحدق في شاشة كمبيوتر فارغة تثير جدلا واسعا

أثارت صورة لرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، وهو يحدق في شاشة كمبيوتر، دهشة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في سيول. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T09:16+0000

2022-07-04T09:16+0000

2022-07-04T09:16+0000

كوريا الجنوبية

العالم

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والتقطت الصورة ليول أثناء زيارته لإسبانيا الأسبوع الماضي، وشكك البعض في أن من أصدرها هو المكتب الرئاسي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".ولاحظ مستخدمو الإنترنت أن رئيس كوريا الجنوبية كان يحدق في شاشة كانت في الواقع فارغة تقريبا، وتظهر فقط الخطوط العريضة لما يبدو أنه مستند أو بوابة إلكترونية.توضيح من رئاسة كوريا الجنوبيةقال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية إن الصورة المثير للجدل أظهرت الرئيس بعد اجتماع عقده مع مساعديه صباح الثلاثاء الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد، بينما كان يستعد لحضور قمة منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأصدر المكتب توضيحا بشأن الصورة، مشيرا إلى أنها التقطت بعد توقيع يون مباشرة على بنود لاجتماع مجلس الوزراء في سيئول، وترك صفحة المتصفح فارغة.وذهب مسؤول رئاسي، اليوم الاثنين، إلى أبعد من ذلك للتعبير عن أسفه، إذ قال في تصريحات للصحفيين: "عندما ننشر صورة للرئيس نحاول عدم إظهار كل ما هو معروض على الشاشة أو الوثيقة التي يطلع عليها".وأضاف مؤكدا: "نحن نولي اهتماما شديدا عندما نطرح الصور، ومن المؤسف للغاية تشويه ذلك كما لو كنا نقدم عرضا".

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