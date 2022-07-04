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https://arabic.sputniknews.com/20220704/طيران-ناس-السعودية-تعلن-موعد-أول-رحلاتها-المباشرة-بين-العلا-والقاهرة-1064629088.html
"طيران ناس" السعودية تعلن موعد أول رحلاتها المباشرة بين العلا والقاهرة
"طيران ناس" السعودية تعلن موعد أول رحلاتها المباشرة بين العلا والقاهرة
أعلنت شركة "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، موعد إطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين العلا والعاصمة المصرية القاهرة. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T12:46+0000
2022-07-04T12:46+0000
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "عاجل" أن أول رحلات "طيران ناس" المباشرة بين العلا والقاهرة ستكون في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول للعام الجاري 2022.ومن المنتظر أن يربط "طيران ناس" بين العلا والقاهرة من خلال رحلتين مباشرتين أسبوعيا، تنطلقا أيام السبت والخميس، من مطار العلا الدولي إلى مطار القاهرة الدولي ذهابا وإيابا.يذكر أن العلا تشتهر بأهميتها التاريخية والطبيعية والجغرافية وبمواقعها الأثرية من الحضارات الدادانية والنبطية والرومانية والإسلامية القديمة، حيث تكشف عن تاريخ البشرية منذ أكثر من 7000 عام.وتعتبر العلا بمثابة متحف مفتوح في الهواء الطلق وهي موطن أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة وهو موقع الحِجر الآثري، حيث يشتهر بأكثر من 110 مقبرة نبطية منحوتة في صخور جبال الحجر الرملي والتي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد.
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العالم العربي

"طيران ناس" السعودية تعلن موعد أول رحلاتها المباشرة بين العلا والقاهرة

12:46 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Yasser Almlogiأسرار حضارات الممالك العربية القديمة في العلا
أسرار حضارات الممالك العربية القديمة في العلا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Yasser Almlogi
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أعلنت شركة "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، موعد إطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين العلا والعاصمة المصرية القاهرة.
ونقلت صحيفة "عاجل" أن أول رحلات "طيران ناس" المباشرة بين العلا والقاهرة ستكون في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول للعام الجاري 2022.
ومن المنتظر أن يربط "طيران ناس" بين العلا والقاهرة من خلال رحلتين مباشرتين أسبوعيا، تنطلقا أيام السبت والخميس، من مطار العلا الدولي إلى مطار القاهرة الدولي ذهابا وإيابا.
يذكر أن العلا تشتهر بأهميتها التاريخية والطبيعية والجغرافية وبمواقعها الأثرية من الحضارات الدادانية والنبطية والرومانية والإسلامية القديمة، حيث تكشف عن تاريخ البشرية منذ أكثر من 7000 عام.
وتعتبر العلا بمثابة متحف مفتوح في الهواء الطلق وهي موطن أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة وهو موقع الحِجر الآثري، حيث يشتهر بأكثر من 110 مقبرة نبطية منحوتة في صخور جبال الحجر الرملي والتي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد.
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