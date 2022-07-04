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مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في ولاية إلينوي الأمريكية
https://arabic.sputniknews.com/20220704/عدد-كبير-من-المسلحين-يستهدف-دورية-للجيش-المكسيكي-من-أجل-تحرير-مشتبه-به-معتقل-1064646213.html
عدد كبير من المسلحين يستهدف دورية للجيش المكسيكي من أجل تحرير مشتبه به معتقل
عدد كبير من المسلحين يستهدف دورية للجيش المكسيكي من أجل تحرير مشتبه به معتقل
قال الرئيس المكسيكي، اليوم الاثنين، إن دورية للجيش تعرضت للهجوم في بلدة مذبح، في نفس اليوم الذي قُتلت فيه أسرة مكونة من سبعة أفراد على ساحل خليج المكسيك. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T17:25+0000
2022-07-04T17:25+0000
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تعرف مدينة المذبح أو "ألتر"، التي تقع على بعد نحو 60 ميلا (100 كيلومتر) جنوب ساسابي بولاية أريزونا، منذ فترة طويلة بأنها نقطة انطلاق لتهريب المهاجرين، ويقال إنه يسيطر عليها فصيل من التحالف الإجرامي "سينالوا".وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن الجنود اعتقلوا يوم الأحد ثلاثة مشتبه بهم جنائيين، لكن سرعان ما حاصرتهم 10 أو 15 سيارة "بيك آب" و60 مسلحا، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".وقال لوبيز أوبرادور إن عدد المهاجمين فاق عدد الجنود 10 إلى 1، مضيفا أن المهاجمين عرضوا على الجنود 500 ألف دولار لإطلاق سراح أحد المشتبه بهم المحتجزين، وعندما رفض الجنود، اندلعت معركة بالأسلحة النارية وقتل جندي.أظهرت مقاطع فيديو نشرها سكان ألتر على وسائل التواصل الاجتماعي معركة مسلحة مستعرة، بما في ذلك على ما يبدو أصوات نيران أسلحة آلية. كتب حاكم سونورا ألفونسو دورازو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن أربعة مشتبه بهم اعتقلوا لحيازتهم أسلحة.وقال ممثلو الادعاء في ولاية فيراكروز المطلة على الخليج إن ثلاث نساء وثلاثة رجال وصبي دون السن القانونية قتلوا في منزل في بوكا ديل ريو بجوار عاصمة الولاية. أفادت وسائل الإعلام المحلية أنهم كانوا جميعا من نفس العائلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الرئيس-المكسيكي-22-مواطنا-في-شاحنة-جثث-تكساس-1064359795.html
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العالم

عدد كبير من المسلحين يستهدف دورية للجيش المكسيكي من أجل تحرير مشتبه به معتقل

17:25 GMT 04.07.2022
© AP Photo / Gerardo Sanchezالشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Gerardo Sanchez
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قال الرئيس المكسيكي، اليوم الاثنين، إن دورية للجيش تعرضت للهجوم في بلدة مذبح، في نفس اليوم الذي قُتلت فيه أسرة مكونة من سبعة أفراد على ساحل خليج المكسيك.
تعرف مدينة المذبح أو "ألتر"، التي تقع على بعد نحو 60 ميلا (100 كيلومتر) جنوب ساسابي بولاية أريزونا، منذ فترة طويلة بأنها نقطة انطلاق لتهريب المهاجرين، ويقال إنه يسيطر عليها فصيل من التحالف الإجرامي "سينالوا".
وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن الجنود اعتقلوا يوم الأحد ثلاثة مشتبه بهم جنائيين، لكن سرعان ما حاصرتهم 10 أو 15 سيارة "بيك آب" و60 مسلحا، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
شاحنة عثر بها على جثث 46 لمهاجرين غير شرعيين في ولاية تكساس 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
الرئيس المكسيكي: 22 مواطنا في شاحنة جثث تكساس
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وقال لوبيز أوبرادور إن عدد المهاجمين فاق عدد الجنود 10 إلى 1، مضيفا أن المهاجمين عرضوا على الجنود 500 ألف دولار لإطلاق سراح أحد المشتبه بهم المحتجزين، وعندما رفض الجنود، اندلعت معركة بالأسلحة النارية وقتل جندي.
أظهرت مقاطع فيديو نشرها سكان ألتر على وسائل التواصل الاجتماعي معركة مسلحة مستعرة، بما في ذلك على ما يبدو أصوات نيران أسلحة آلية. كتب حاكم سونورا ألفونسو دورازو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن أربعة مشتبه بهم اعتقلوا لحيازتهم أسلحة.
وقال ممثلو الادعاء في ولاية فيراكروز المطلة على الخليج إن ثلاث نساء وثلاثة رجال وصبي دون السن القانونية قتلوا في منزل في بوكا ديل ريو بجوار عاصمة الولاية. أفادت وسائل الإعلام المحلية أنهم كانوا جميعا من نفس العائلة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:18 GMT
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