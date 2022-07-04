https://arabic.sputniknews.com/20220704/عرض-مروحية-مسيرة-روسية-في-معرض-إينوبروم-الصناعي-الدولي-1064630695.html

عرض مروحية مسيرة روسية في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي

عرض مروحية مسيرة روسية في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي

قدم وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف إلى رئيس مجلس الوزراء ميخائيل ميشوستين مروحية مسيرة روسية، كان قد وعد قبل عام بإطلاقها، ذلك خلال مشاركتهم في... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T13:08+0000

2022-07-04T13:08+0000

2022-07-04T13:08+0000

روسيا

ميخائيل ميشوستين

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واستعرض رئيس الوزراء الروسي ونظيره من كازاخستان، أليخان سمايلوف، أجنحة وزارة الصناعة والتجارة ومركز التصدير الروسي، حيث تم إعلام ميشوستين بآخر تطورات الشركات الروسية في مختلف المجالات.وتتيح مروحية "كوادكوبتر جيميني"، التي تنتجها مجموعة شركات "جيوسكان" الروسية، والمزودة بكاميرات متعددة الأطياف وجهاز استقبال مدمج، معروضا في العرض الأول، إجراء التصوير الجوي تلقائيًا دون إعداد جيوديسي للتضاريس.يمكن للمروحية التي تزن 1.9 كغ فقط أن تظل في حالة طيران لمدة تصل إلى 40 دقيقة، وسرعته القصوى 15 م / ث.وباستطاعة المروحية العمل في درجات حرارة من -15 إلى +40 درجة مئوية. ليس لها نظائر في روسيا، ويتم تصديرها إلى بلدان رابطة الدول المستقلة. ويتم تطويرهل وإنتاجها بنسبة 100% في روسيا الاتحادية.وقال ميشوستين خلال كلمة ألقاها في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم 2022": "لدينا العديد من الأصدقاء في العالم. نحن نقدر ونحترم الجميع. وحقيقة أننا اجتمعنا معا على هذه المنصة تؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن عزل روسيا. نحن مرتبطون ارتباطا وثيقا بالعالم بأسره".وأضاف رئيس الوزراء الروسي أن "الصناعة الروسية أثبتت قدرتها على الصمود والقدرة على التكيف مع التحديات الجديدة، وفي غضون خمسة أشهر نما حجم الإنتاج الصناعي بنحو 3% من حيث القيمة السنوية، ولا يزال الاقتصاد في المنطقة الخضراء"، مشيرا إلى أن "هناك تراجعا معينا في بعض القطاعات الاقتصادية، لكننا لم نقترب من أي نقطة حرجة في أي منها"، مؤكدا أن أحد العوامل المهمة في استقرار الوضع هو الإجراءات التي تم تبنيها على وجه السرعة لدعم القطاع الصناعي.ولمواجهة التحديات، أشار ميخائيل ميشوستين إلى أن روسيا بحاجة إلى الانتقال من نموذج تطوير رائد في جميع القطاعات، وهي الطريقة الوحيدة التي ستتمكن من زيادة صادرات التكنولوجيا الفائقة بها، منوها إلى أنه لتحقيق هذه النتيجة، هناك حاجة إلى أدوات دعم جديدة على نطاق المنظومة، بما في ذلك الحوافز الجادة لتطوير البنية التحتية الصناعية والتعاون بين القطاعات.وتابع: "آمل أن تعمل الجهود المشتركة للخبراء ورجال الأعمال وممثلي الحكومات على تطوير مقترحات خلال المحادثات القادمة حول كيف يمكن للصناعة الروسية أن تتغلب بشكل أكثر فعالية على تحديات اليوم"، مشيرا إلى أن موضوع المعرض هذا العام هو "التحول الصناعي".ويقام المعرض الدولي الصناعي "إينوبروم 2022" في مدينة يكاترينبورغ الروسية في 4-7 يوليو/تموز، وتبلغ المساحة الإجمالية لمعرض "صنع في روسيا" حوالي 477 مترا مربعا.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/روسيا-تعرض-سيارة-فخمة-تعمل-بالهيدروجين-1064608076.html

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روسيا, ميخائيل ميشوستين