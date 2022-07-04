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فريق ليبي يفوز بالمركز الأول في البطولة العربية للروبوت بشرم الشيخ.. صور

فريق ليبي يفوز بالمركز الأول في البطولة العربية للروبوت بشرم الشيخ.. صور

حصد فريق ليبي المركز الأول في البطولة العربية للروبوت المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من 1 إلى 4 من يوليو/تموز الجاري. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T08:30+0000

2022-07-04T08:30+0000

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وضم الفريق الليبي المشارك في البطولة العربية الثالثة عشر للروبوت الشابين خالد الورفلي ومعاذ حسين.ضمت البطولة 9 مسابقات للروبوت بتقنيات تكنولوجية مختلفة (فرست ليجو ديسكفر، فريست ليجو إكسبلور، فرست تشالنج، ديسكفري تك تشالنج، تتبع الخط، سومو، جمع الكرات، الابتكار، كرة القدم).وشارك الفريق الليبي بقارب بحري Lake Savior يقوم بتنظيف وجمع النفايات من المسطحات المائية باستخدام الذكاء الاصطناعي.وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لليبيا في هذا المجال التكنولوجي الحديث.وقال خالد الورفلي في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إن تجهيز هذا التصميم الحديث للقارب جاء بعد الخوض في التفكير كيف ستكون آلية عمله وطريقة جمع النفايات من الماء، وتم الاستقرار على فكرة من عديد الافكار التي حاول الفريق العمل بها، وكان التجهيز والعمل بالأيدي وبمجهودات ذاتية أي أن هذا القارب صناعة محلية ليبية.وأضاف يتكون القارب من عوامتين وسير كهربائي وريموت كنترول ومزود بكاميرا لمعرفة مكان النفايات وبعملية تنسيقية في حال وجود النفايات يقوم السير بالعمل على جمعها، كما زود هذا القارب بجهاز GPS لتحديد اتجاهاته.وتابع بأنهم واجهوا العديد من الصعوبات في ظل غياب الدعم حيثُ كان الدعم محدود جداً، مؤكدا أن جهودهم لم تذهب سُدى، بعد أن حصدوا التريتب الأول بهذا العمل على مستوى مسابقة الابتكار العربي.وشارك في البطولة أكثر من 650 مشاركا من 136 فريقا ضمن أكثر من 12 دولة عربية من بينها ليبيا التي حصدت الترتيب الأول حسب إعلان لجنة التحكيم.

https://arabic.sputniknews.com/20200917/روبوت-ينزع-الألغام-في-ليبيا-فيديو-1046567044.html

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