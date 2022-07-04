https://arabic.sputniknews.com/20220704/كاريليا-الروسية-مستعدة-لتوريد-منتجاتها-إلى-إيران-والسعودية-والهند-1064610638.html
كاريليا الروسية مستعدة لتوريد منتجاتها إلى إيران والسعودية والهند
كاريليا الروسية مستعدة لتوريد منتجاتها إلى إيران والسعودية والهند
قال رئيس جمهورية كاريليا الروسية أرتور بارفينشيكوف، إن كاريليا تعمل في أسواق جديدة لضخ منتجاتها، وهي مستعدة لتصدير كريات الوقود وورق الصحف والتوت والأسماك... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T09:15+0000
2022-07-04T09:15+0000
2022-07-04T09:15+0000
اقتصاد
روسيا
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وأضاف بارفينشيكوف: "تمت مناقشة آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية في اجتماع مع ممثلي التجارة الروس في إيران والمملكة العربية السعودية والهند وأرمينيا وإسبانيا والدنمارك. كاريليا مستعدة لتصدير كريات الوقود وورق الصحف وألواح الأثاث والتوت والمربى والأسماك وغيرها من السلع. المملكة العربية السعودية مهتمة بالنباتات، سنعمل على تسليم المنتجات الصديقة للبيئة، كما هو الحال في موضوع ورق التغليف، مع السوق الهندي".وتابع: "يمكننا أن نقدم للتصدير أكثر من 800 ألف متر مكعب من الأخشاب عالية الجودة. تم إرسال الدفعة الأولى إلى إيران الأسبوع الماضي. بدوره، جاء إلينا رخام أسود فريد من هناك، وهو غير موجود في كاريليا".أمر رئيس كاريليا وزارة الاقتصاد الإقليمية بإقامة علاقات تجارية في مجالات تعاون محددة. وقال بارفينشيكوف: "سنشكل وفودا تجارية إلى دول مستعدة لأن تصبح شركاء تجاريين لنا".
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اقتصاد, روسيا
كاريليا الروسية مستعدة لتوريد منتجاتها إلى إيران والسعودية والهند
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قال رئيس جمهورية كاريليا الروسية أرتور بارفينشيكوف، إن كاريليا تعمل في أسواق جديدة لضخ منتجاتها، وهي مستعدة لتصدير كريات الوقود وورق الصحف والتوت والأسماك وأدوات معالجة الأحجار إلى إيران والمملكة العربية السعودية والهند ودول أخرى.
وأضاف بارفينشيكوف: "تمت مناقشة آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية في اجتماع مع ممثلي التجارة الروس في إيران والمملكة العربية السعودية والهند وأرمينيا وإسبانيا والدنمارك. كاريليا مستعدة لتصدير كريات الوقود وورق الصحف وألواح الأثاث والتوت والمربى والأسماك وغيرها من السلع. المملكة العربية السعودية مهتمة بالنباتات، سنعمل على تسليم المنتجات الصديقة للبيئة، كما هو الحال في موضوع ورق التغليف، مع السوق الهندي".
وتابع: "يمكننا أن نقدم للتصدير أكثر من 800 ألف متر مكعب من الأخشاب عالية الجودة. تم إرسال الدفعة الأولى إلى إيران الأسبوع الماضي. بدوره، جاء إلينا رخام أسود فريد من هناك، وهو غير موجود في كاريليا".
أمر رئيس كاريليا وزارة الاقتصاد الإقليمية بإقامة علاقات تجارية في مجالات تعاون محددة. وقال بارفينشيكوف: "سنشكل وفودا تجارية إلى دول مستعدة لأن تصبح شركاء تجاريين لنا".