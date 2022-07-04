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https://arabic.sputniknews.com/20220704/لافروف-روسيا-مهتمة-بإنهاء-الحرب-ضد-الصحفيين-1064636891.html
لافروف: روسيا مهتمة بإنهاء "الحرب ضد الصحفيين"
لافروف: روسيا مهتمة بإنهاء "الحرب ضد الصحفيين"
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها مع نظيره الفنزويلي، كارلوس فاريا، أن موسكو مهتمة بإنهاء "الحرب ضد... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T14:23+0000
2022-07-04T14:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
سبوتنيك
العالم
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات أجراه مع نظيره الفنزويلي، إن "مضايقة " الصحفيين الروس في الخارج بدأت منذ فترة طويلة واكتسبت أبعادا "لم يعد من الممكن تحملها".الجدير بالذكر، أن سلسلة الإجراءات التي اتخذها الغرب بحق وسائل الإعلام الروسية، تسببت بتعقد الوضع بشكل كبير، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، وتم تسمية وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" على أنهما "تهديد رئيسي" في الوثيقة.واتهم عدد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء من الكونغرس، وكذلك الرئيس الفرنسي، وكالة "سبوتنيك" و"آر تي" بالتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة وفرنسا، لكنهم لم يقدموا أي دليل على تلك الادعاءات.على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق الآلاف من الإجراءات التقييدية ضد موسكو، بما في ذلك حجب مواد وكالة "سبوتنيك" وقنوات تلفزيون "آر تي"، على "فيسبوك" و"إنستغرام" ومحرك البحث "غوغل".
https://arabic.sputniknews.com/20220704/لافروف-موسكو-سترد-على-طرد-دبلوماسيين-روس-من-بلغاريا-1064625338.html
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روسيا, سبوتنيك, العالم

لافروف: روسيا مهتمة بإنهاء "الحرب ضد الصحفيين"

14:23 GMT 04.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها مع نظيره الفنزويلي، كارلوس فاريا، أن موسكو مهتمة بإنهاء "الحرب ضد الصحفيين" التي بدأها الغرب.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات أجراه مع نظيره الفنزويلي، إن "مضايقة " الصحفيين الروس في الخارج بدأت منذ فترة طويلة واكتسبت أبعادا "لم يعد من الممكن تحملها".

"لقد حذرنا بصدق من أننا سنرد بصورة معاكسة (مشابهة) على الانتهاكات الجسيمة للالتزامات التي تعهد بها الغرب... لم نبدأ هذه الحرب ضد الصحفيين، نحن مهتمون بإنهائها، لكنني لا أرى كيف يمكن للغرب أن يوقف اعتداءاته، لأنه ذهب بعيدا بذلك، أصبح من المستحيل عليه الآن أن يتوقف دون أن يفقد ماء وجهه".

سيرغي لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشانبي، طاجيكستان - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
الجدير بالذكر، أن سلسلة الإجراءات التي اتخذها الغرب بحق وسائل الإعلام الروسية، تسببت بتعقد الوضع بشكل كبير، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، وتم تسمية وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" على أنهما "تهديد رئيسي" في الوثيقة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لافروف: موسكو سترد على طرد دبلوماسيين روس من بلغاريا
11:37 GMT
واتهم عدد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء من الكونغرس، وكذلك الرئيس الفرنسي، وكالة "سبوتنيك" و"آر تي" بالتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة وفرنسا، لكنهم لم يقدموا أي دليل على تلك الادعاءات.

وبدورهم، أكد الدبلوماسيون الروس أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.

على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق الآلاف من الإجراءات التقييدية ضد موسكو، بما في ذلك حجب مواد وكالة "سبوتنيك" وقنوات تلفزيون "آر تي"، على "فيسبوك" و"إنستغرام" ومحرك البحث "غوغل".
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