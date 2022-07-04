https://arabic.sputniknews.com/20220704/لافروف-روسيا-مهتمة-بإنهاء-الحرب-ضد-الصحفيين-1064636891.html
لافروف: روسيا مهتمة بإنهاء "الحرب ضد الصحفيين"
لافروف: روسيا مهتمة بإنهاء "الحرب ضد الصحفيين"
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها مع نظيره الفنزويلي، كارلوس فاريا، أن موسكو مهتمة بإنهاء "الحرب ضد... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T14:23+0000
2022-07-04T14:23+0000
2022-07-04T14:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
سبوتنيك
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062875781_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_5955034dda149cda3c729aac754d4d00.jpg
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات أجراه مع نظيره الفنزويلي، إن "مضايقة " الصحفيين الروس في الخارج بدأت منذ فترة طويلة واكتسبت أبعادا "لم يعد من الممكن تحملها".الجدير بالذكر، أن سلسلة الإجراءات التي اتخذها الغرب بحق وسائل الإعلام الروسية، تسببت بتعقد الوضع بشكل كبير، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، وتم تسمية وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" على أنهما "تهديد رئيسي" في الوثيقة.واتهم عدد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء من الكونغرس، وكذلك الرئيس الفرنسي، وكالة "سبوتنيك" و"آر تي" بالتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة وفرنسا، لكنهم لم يقدموا أي دليل على تلك الادعاءات.على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق الآلاف من الإجراءات التقييدية ضد موسكو، بما في ذلك حجب مواد وكالة "سبوتنيك" وقنوات تلفزيون "آر تي"، على "فيسبوك" و"إنستغرام" ومحرك البحث "غوغل".
https://arabic.sputniknews.com/20220704/لافروف-موسكو-سترد-على-طرد-دبلوماسيين-روس-من-بلغاريا-1064625338.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062875781_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_630fe1e7f7ced850214660c8946e4c5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سبوتنيك, العالم
لافروف: روسيا مهتمة بإنهاء "الحرب ضد الصحفيين"
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها مع نظيره الفنزويلي، كارلوس فاريا، أن موسكو مهتمة بإنهاء "الحرب ضد الصحفيين" التي بدأها الغرب.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات
أجراه مع نظيره الفنزويلي، إن "مضايقة " الصحفيين الروس في الخارج بدأت منذ فترة طويلة واكتسبت أبعادا "لم يعد من الممكن تحملها".
"لقد حذرنا بصدق من أننا سنرد بصورة معاكسة (مشابهة) على الانتهاكات الجسيمة للالتزامات التي تعهد بها الغرب... لم نبدأ هذه الحرب ضد الصحفيين، نحن مهتمون بإنهائها، لكنني لا أرى كيف يمكن للغرب أن يوقف اعتداءاته، لأنه ذهب بعيدا بذلك، أصبح من المستحيل عليه الآن أن يتوقف دون أن يفقد ماء وجهه".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
الجدير بالذكر، أن سلسلة الإجراءات التي اتخذها الغرب بحق وسائل الإعلام الروسية، تسببت بتعقد الوضع بشكل كبير، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، وتم تسمية وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" على أنهما "تهديد رئيسي" في الوثيقة.
واتهم عدد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء من الكونغرس، وكذلك الرئيس الفرنسي، وكالة "سبوتنيك" و"آر تي" بالتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة وفرنسا، لكنهم لم يقدموا أي دليل على تلك الادعاءات.
وبدورهم، أكد الدبلوماسيون الروس أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.
على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق الآلاف من الإجراءات التقييدية ضد موسكو، بما في ذلك حجب مواد وكالة "سبوتنيك" وقنوات تلفزيون "آر تي"، على "فيسبوك" و"إنستغرام" ومحرك البحث "غوغل".