لبنان.. مهرجان ومعرض "أبطالنا" لدعم الأطفال ذوي الإرادة الصلبة
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان.. مهرجان ومعرض "أبطالنا" لدعم الأطفال ذوي الإرادة الصلبة
© Sputnik . Abed.K Bay
أطلقت مجموعة "لبيروت الاجتماعية" و جمعية "أم"، أمس الجمعة، مهرجانها السنوي في حديقة الصنائع تحت عنوان "أبطالنا" وذلك بمناسبة عيد الأضحى بالإضافة إلى دعم الأطفال ذوي الإرادة الصلبة كون المهرجان يعود ريعه لهم.
وقال رئيس مجموعة "ل بيروت الاجتماعية" السيد محمد دياب مرزوق لـ"سبوتنيك" إن "المعرض نظمته مجموعة لبيروت الاجتماعية بالتعاون مع جمعية أم، وذلك بمشاركة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر عرض بعضا من أشغالهم اليدوية والحرفية، بالإضافة الى مشاركين من مختلف المناطق اللبنانية لعرض منتوجاتهم المنزلية".
وأضاف: "المعرض يركز على السيدات العاملات من المنزل عبر عرض أعمالهم ومنتجاتهم وبيعها، هذه الخطوة تقرر اقامتها في حديقة الصنائع لأنها تعد رئة بيروت وهي بمناسبة قرب عيد الأضحى وبسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان بالإضافة الى الضغط النفسي التي يعاني منها الشعب، ولأننا نرى تقاعسا كبيرا من الدولة والحكومة اللبنانية، لذلك نتمنى ان يكون هذا المعرض متنفسا للبنانيين بشكل عام".
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان.. مهرجان ومعرض "أبطالنا" لدعم الأطفال ذوي الإرادة الصلبة
لبنان.. مهرجان ومعرض "أبطالنا" لدعم الأطفال ذوي الإرادة الصلبة
© Sputnik . Abed.K Bay
وقالت منسقة النشاطات والمعارض في مجموعة "ل بيروت" لـ "سبوتنيك"، إنها "تعمل كمدرسة منذ حوالي 23 عاما في مجال التخلف العقلي، ووجدت عدد من الأطفال الغير قادرين على التعلم في مدارس خاصة لأن ذويهم لا يملكوا قدرات مادية".
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان.. مهرجان ومعرض "أبطالنا" لدعم الأطفال ذوي الإرادة الصلبة
لبنان.. مهرجان ومعرض "أبطالنا" لدعم الأطفال ذوي الإرادة الصلبة
© Sputnik . Abed.K Bay
وتابعت: "قررت مساعدتهم على عاتقي الشخصي بالتعاون مع جمعية أم التي فتحت لي المجال لتعليم الأطفال، وبدأنا بتدريبهم على أشغال حرفية ويدوية كصنع الأساور والخواتم وغيرها من الاكسسوارات، وبعد فترة عمل وتعليم امتدت على طوال 8 أشهر قررنا أن نبرز انتاجهم للناس ونثبت أن هؤلاء الأطفال فاعلين في الحياة، أطلق خلال شهر رمضان المنصرم معرض مصغر داخل المركز ليشعر الأطفال بالأمان، واليوم بعد ان أصبحوا أكثر تطورا قررنا إطلاق هذا المهرجان في حديقة الصنائع ليبرز عملهم بشكل أكبر ولشريحة أكبر من الناس".
وأشارت نهال الرواس من جمعية مجد الكروم الاجتماعية التي تعنى بالتراث الفلسطيني إنهم "جاؤوا من مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت للمشاركة في المهرجان من أجل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة".
وقالت: "نشارك اليوم عبر عرض بعض المنتوجات التراثية الفلسطينية من حقائب واكسسوارات بالإضافة إلى التحف والكوفيات والكعك الفلسطيني وغيرهم، وتؤكد نهال ان جميع المنتجات هي يدوية من لبنان بأيادي فلسطينية بالإضافة الى بعض الأشغال التي تأتي من الخارج كالأردن.