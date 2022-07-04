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https://arabic.sputniknews.com/20220704/ليس-الأمن-رئيس-الدوما-يحدد-ماذا-يجلب-الناتو-لفنلندا-والسويد-1064602118.html
ليس الأمن.. رئيس الدوما يحدد ماذا يجلب الناتو لفنلندا والسويد
ليس الأمن.. رئيس الدوما يحدد ماذا يجلب الناتو لفنلندا والسويد
نبه رئيس مجلس النواب الروسي إلى خطورة قواعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) على البلدان التي تستضيفها. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T07:48+0000
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روسيا
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وكان عمدة مدينة لابينرانتي الفنلندية، كيمو يارفو، قد أبدى استعداد سلطات المدينة لاستضافة قاعدة لحلف الناتو. وأعلن فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجل النواب الروسي (الدوما)، عبر حسابه في تلغرام تعقيبا على تصريحات عمدة المدينة الفنلندية أن قواعد الناتو لن تحمي فنلندا ولا السويد، بل على العكس تجعل سكان المدن التي تحتضنها عرضة للضرب.ودشن حلف الناتو في الشهر الماضي مفاوضات ضم فنلندا والسويد إليه.
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روسيا

ليس الأمن.. رئيس الدوما يحدد ماذا يجلب الناتو لفنلندا والسويد

07:48 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصوررئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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نبه رئيس مجلس النواب الروسي إلى خطورة قواعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) على البلدان التي تستضيفها.
وكان عمدة مدينة لابينرانتي الفنلندية، كيمو يارفو، قد أبدى استعداد سلطات المدينة لاستضافة قاعدة لحلف الناتو. وأعلن فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجل النواب الروسي (الدوما)، عبر حسابه في تلغرام تعقيبا على تصريحات عمدة المدينة الفنلندية أن قواعد الناتو لن تحمي فنلندا ولا السويد، بل على العكس تجعل سكان المدن التي تحتضنها عرضة للضرب.
ودشن حلف الناتو في الشهر الماضي مفاوضات ضم فنلندا والسويد إليه.
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