https://arabic.sputniknews.com/20220704/ليس-الأمن-رئيس-الدوما-يحدد-ماذا-يجلب-الناتو-لفنلندا-والسويد-1064602118.html
ليس الأمن.. رئيس الدوما يحدد ماذا يجلب الناتو لفنلندا والسويد
ليس الأمن.. رئيس الدوما يحدد ماذا يجلب الناتو لفنلندا والسويد
نبه رئيس مجلس النواب الروسي إلى خطورة قواعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) على البلدان التي تستضيفها. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T07:48+0000
2022-07-04T07:48+0000
2022-07-04T07:48+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103875/82/1038758200_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_51775c6bd1b2082475a8e17c00b60feb.jpg
وكان عمدة مدينة لابينرانتي الفنلندية، كيمو يارفو، قد أبدى استعداد سلطات المدينة لاستضافة قاعدة لحلف الناتو. وأعلن فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجل النواب الروسي (الدوما)، عبر حسابه في تلغرام تعقيبا على تصريحات عمدة المدينة الفنلندية أن قواعد الناتو لن تحمي فنلندا ولا السويد، بل على العكس تجعل سكان المدن التي تحتضنها عرضة للضرب.ودشن حلف الناتو في الشهر الماضي مفاوضات ضم فنلندا والسويد إليه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103875/82/1038758200_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7e1ead58f9ba62653d9ea7e1b65fc0ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ليس الأمن.. رئيس الدوما يحدد ماذا يجلب الناتو لفنلندا والسويد
تابعنا عبر
نبه رئيس مجلس النواب الروسي إلى خطورة قواعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) على البلدان التي تستضيفها.
وكان عمدة مدينة لابينرانتي الفنلندية، كيمو يارفو، قد أبدى استعداد سلطات المدينة لاستضافة قاعدة لحلف الناتو. وأعلن
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجل النواب الروسي (الدوما)، عبر حسابه في تلغرام تعقيبا على تصريحات عمدة المدينة الفنلندية أن قواعد الناتو لن تحمي فنلندا ولا السويد، بل على العكس تجعل سكان المدن التي تحتضنها عرضة للضرب.
ودشن حلف الناتو في الشهر الماضي مفاوضات ضم فنلندا والسويد إليه.