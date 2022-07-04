https://arabic.sputniknews.com/20220704/متحدث-الكتل-الثورية-السودانية-لـسبوتنيك-التصعيد-مستمر-والكلمة-العليا-للشارع-1064633761.html

متحدث الكتل الثورية السودانية لـ"سبوتنيك": التصعيد مستمر و"الكلمة العليا للشارع"

متحدث الكتل الثورية السودانية لـ"سبوتنيك": التصعيد مستمر و"الكلمة العليا للشارع"

قال الناطق الرسمي باسم الكتل الثورية السودانية، فتحي إبراهيم دير، إن الأوضاع تغيرت بشكل كبير على الأرض بعد 30 يونيو/ حزيران، وأصبح الشارع هو صاحب الكلمة العليا... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T13:34+0000

2022-07-04T13:34+0000

2022-07-04T13:34+0000

أخبار السودان اليوم

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وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن المشهد الآن أصبح واضحا، حيث أن الثوار على الأرض لا يريدون الأحزاب ولا الجيش، وما ينادون به هو حكومة تكنوقراط، والشعار المرفوع الآن هو "العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات وحكومة تكنوقراط للفترة الانتقالية".وأردف أنه خلال الفترة الماضية كانت الأحزاب توهم العسكر والمجتمع الدولي أنها هى المسيطرة على الشعب والشارع خلافا للحقائق على الأرض.وأشار دير، إلى أن الأحزاب المتواجدة على الساحة دخلت في تسوية مع الجيش دون الرجوع للشعب، لذا كان توجه الثوار واضحا، "لا نريد عسكر ولا أحزاب"، بل حكومة تكنوقراط في الفترة الإنتقالية، والكفة الآن في صالح الشارع.وتابع أن وهناك ثلاث اعتصامات بعد 30 يونيو، في الخرطوم وبحري وأم درمان، ومن المتوقع زيادة تلك الاعتصامات خلال الأيام المقبلة، ويعد اعتصام الخرطوم الكائن أمام مستشفى الجودة هو الاعتصام الرئيسي الآن.ولفت إلى أن دعوات العصيان المدني لم تصدر عن الثوار، بل هى دعوات أطلقتها أحزاب وليس هناك أي استجابة فعلية لها على الأرض، والشعب يسير وفق رأي الثوار على الأرض وليس برأي الأحزاب أو الجيش.ونوه متحدث الكتل الثورية بأن التصعيد في الشارع سوف يستمر، وفي نهاية المطاف سوف تتحقق المطالب المشروعة عن طريق الشارع وليس عن طريق الأحزاب أو أي شئ آخر.وأردف أن المسار تغير الآن بعد أن فشلت كل الوساطات والمبادرات مع استمرار استهداف الثوار، مضيفا أن الاعتصامات الحالية لم تقم بدعوة من الكتل الثورية أو لجان المقاومة وغيرها، بل تمت بشكل تلقائي من قوى الشارع.قال الاتحاد الأوروبي، السبت الماضي، إن "العنف من جانب قوى الأمن السودانية ضد المتظاهرين المناهضين للسلطات العسكرية غير مقبول"، متهما الجيش بانتهاك حقوق الإنسان، ومحملا السلطات السودانية مسؤولية حماية المدنيين وتجنب استخدام القوة المفرطة.من جانبها قالت الشرطة السودانية إنها أصدرت تعليمات بعدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين، معتبرة أن ما أقدم عليه شرطي يظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار على متظاهرين في العاصمة الخرطوم، يوم الخميس الماضي، يشكل "جريمة".أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، سقوط 9 قتلى برصاص قوات الشرطة السودانية خلال مليونية 30 يونيو، لافتة إلى ارتفاع عدد القتلى منذ أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 113 قتيلا.يشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وتضمنت الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية‘ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.ومع ذلك، أعلن حمدوك في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.

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أخبار السودان اليوم