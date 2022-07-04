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محكمة دونيتسك تتلقى طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم
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محكمة دونيتسك تتلقى طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم
محكمة دونيتسك تتلقى طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم
تلقت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:07+0000
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محكمة دونيتسك تتلقى طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم

10:07 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصوراستسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
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تلقت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم.
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