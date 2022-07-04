https://arabic.sputniknews.com/20220704/محكمة-دونيتسك-تتلقى-طلبا-للطعن-في-حكم-الإعدام-المقرر-بحق-المرتزق-المغربي-سعدون-إبراهيم-1064617406.html
محكمة دونيتسك تتلقى طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم
محكمة دونيتسك تتلقى طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم
تلقت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:07+0000
2022-07-04T10:07+0000
2022-07-04T10:07+0000
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محكمة دونيتسك تتلقى طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم
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تلقت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم.