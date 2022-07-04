https://arabic.sputniknews.com/20220704/مسؤول-أردني-80-من-السياح-يأتون-إلى-المملكة-لزيارة-البترا-1064601026.html

مسؤول أردني: 80% من السياح يأتون إلى المملكة لزيارة البترا

مسؤول أردني: 80% من السياح يأتون إلى المملكة لزيارة البترا

كشف مسؤول أردني، أن 80% من السياح الأجانب يصلون إلى البلاد لزيارة مدينة البترا التاريخية جنوبي المملكة، التي ارتفع عدد زوارها ليصل إلى ما بين 1000 إلى 1500... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T06:51+0000

2022-07-04T06:51+0000

2022-07-04T06:51+0000

أخبار الأردن

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي (الجهة الحكومية المسؤولة عن مدينة البترا الأثرية) سليمان الفرجات، ونقلتها وكالة "عمون".وأشار الفرجات إلى أن القطاع السياحي بدأ بالتعافي بعد تخفيف الحكومة لقيود السفر، متوقعا ألا تقل أرقام السياحة بنهاية الثلث الأخير من العام الجاري عن 80% مما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2019 الذي سبق جائحة كورونا.وقال: "في شهر يونيو (حزيران) زار البترا يوميا 1000 – 1500 سائح أجنبي"، مضيفا "هذا عدد ممتاز جدا".وأشار إلى أن البترا تضم حاليا 3 آلاف غرفة فندقية بمعدل 5 آلاف سرير ستصل خلال العام المقبل إلى حد 4 آلاف غرفة فندقية.وتابع المسؤول الأردني: "خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة نطمح أن يصل البترا 1.5 مليون سائح في سبيل زيادة الخدمات السياحية".ومضى الفرجات بقوله: ""حاليا 90% من وقت السائح الأجنبي يقضيه في الموقع الأثري ومعدل إقامة السائح بالبترا ليلة ونصف وخلال العام المقبل والذي يليه سنزيدها إلى ليلتين".وكشف أن 80% من السياح الأجانب يأتون الى الأردن لزيارة البترا، التي تساهم بـ 80% من الدخل القومي الذي يأتي إلى المملكة بشكل عام.وتقع البترا على بعد 240 كيلو مترا إلى الجنوب من عمان وعلى بعد 120 كم من خليج العقبة - البحر الأحمر، في محافظة معان في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، وتشتهر بعمارتها المنحوتة في الصخر الوردي ونظام قنوات جر المياه القديمة، وهي مثال فريد لأعرق حضارة عربية ( حضارة الأنباط).

https://arabic.sputniknews.com/20180507/البتراء-جوهرة-الأردن-وضح-النهار-1032176225.html

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