https://arabic.sputniknews.com/20220704/مسؤول-جزائري-سابق-دول-الغرب-تتاجر-بالشعوب-لخدمة-مصالحها-الخاصة--1064624327.html

مسؤول جزائري سابق: دول الغرب تتاجر بالشعوب لخدمة مصالحها الخاصة

مسؤول جزائري سابق: دول الغرب تتاجر بالشعوب لخدمة مصالحها الخاصة

قال إبراهيم بولحية رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الجزائري سابقا، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي دفاع عن النفس. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T11:20+0000

2022-07-04T11:20+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن روسيا لم تقم بالعملية من أجل المساس بالشعب الأوكراني. ولفت إلى أن الغرب هو من ارتكب جرائم الإبادة بحق الشعوب على مدار التاريخ، كما حدث في الجزائر من محارق ومجازر على يد القوات الفرنسية.وشدد على أن التاريخ يؤكد أن دول الغرب لم تمد يدها لمساعدة الشعوب، بل أنها تتاجر بالشعارات الإعلامية البراقة من أجل حشد الرأي العام ضد الدول التي يعاديها الغرب ويسعى لإضعافها، حيث أنه لا يريد أي دولة قوية لاستمرار استنزاف خيرات الشعوب وثرواتها من قبل الدول الغربية.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، خلال معركة جوية في جمهورية دونيتسك.وجاء في بيان الوزارة: "خلال معركة جوية في منطقة ياسنايا بوليانا بجمهورية دونيتسك الشعبية، قامت مقاتلة روسية بإسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".كما أضاف البيان "استطاعت القوات الروسية تدمير أكثر من 1800 هدف جوي أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في 24 شباط/فبراير، من بينها 230 طائرة".وتابع البيان: "بلغت خسائر الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 230 طائرة، و134 مروحية، و1448 طائرة مسيرة، و353 منظومة صواريخ، و3904 دبابات ومدرعات، 706 راجمة صواريخ، و3084 وحدة مدفعية، و4003 سيارة عسكرية خاصة".

https://arabic.sputniknews.com/20220702/الأسد-الأزمة-الأوكرانية-كشفت-أكاديب-الغرب-وبداية-لتوازن-دولي-جديد--1064549271.html

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