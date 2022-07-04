عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220704/مسؤول-روسي-موسكو-مرشحة-لتصبح-شريكا-أساسيا-في-عدة-استثمارات-جديدة-في-السعودية-1064604730.html
مسؤول روسي: موسكو مرشحة لتصبح شريكا أساسيا في عدة استثمارات جديدة في السعودية
مسؤول روسي: موسكو مرشحة لتصبح شريكا أساسيا في عدة استثمارات جديدة في السعودية
كشف الممثل التجاري لروسيا في المملكة العربية السعودية، ستانيسلاف يانكوفيتس، أن روسيا قادرة أن تصبح الشريك الرئيسي في عملية بناء السكك الحديدية في السعودية. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T08:03+0000
2022-07-04T08:03+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1050332539_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_3b55ceb91d8a3ab00c2da40575b2afc0.jpg
وجاءت تصريحات يانكوفيتس خلال مشاركته في المعرض الصناعي الدولي الروسي قال خلاله إن "روسيا قد تصبح الشريك الرئيسي لعملية بناء مشروع سكك الحديدية في المملكة".وأضاف يانكوفيتس قائلا: "حصلت 6 شركات روسية (مصنّعة لمحطات تحلية المياه) مؤخرًا على اعتماد للعمل في المملكة العربية السعودية لتنفيذ أعمال تحلية المياه وتم تأهيلهم مسبقا".وتابع قائلا: "هذا توجه واعد للغاية وجديد للتعاون بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1050332539_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_bbec064ea1711892a2332cb03ba400db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

مسؤول روسي: موسكو مرشحة لتصبح شريكا أساسيا في عدة استثمارات جديدة في السعودية

08:03 GMT 04.07.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliمعرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، الإمارات العربية المتحدة 1 أكتوبر 2021
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 1 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبرTelegram
كشف الممثل التجاري لروسيا في المملكة العربية السعودية، ستانيسلاف يانكوفيتس، أن روسيا قادرة أن تصبح الشريك الرئيسي في عملية بناء السكك الحديدية في السعودية.
وجاءت تصريحات يانكوفيتس خلال مشاركته في المعرض الصناعي الدولي الروسي قال خلاله إن "روسيا قد تصبح الشريك الرئيسي لعملية بناء مشروع سكك الحديدية في المملكة".
وأضاف يانكوفيتس قائلا: "حصلت 6 شركات روسية (مصنّعة لمحطات تحلية المياه) مؤخرًا على اعتماد للعمل في المملكة العربية السعودية لتنفيذ أعمال تحلية المياه وتم تأهيلهم مسبقا".
وتابع قائلا: "هذا توجه واعد للغاية وجديد للتعاون بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала