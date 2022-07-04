https://arabic.sputniknews.com/20220704/مسؤول-روسي-موسكو-مرشحة-لتصبح-شريكا-أساسيا-في-عدة-استثمارات-جديدة-في-السعودية-1064604730.html
مسؤول روسي: موسكو مرشحة لتصبح شريكا أساسيا في عدة استثمارات جديدة في السعودية
مسؤول روسي: موسكو مرشحة لتصبح شريكا أساسيا في عدة استثمارات جديدة في السعودية
كشف الممثل التجاري لروسيا في المملكة العربية السعودية، ستانيسلاف يانكوفيتس، أن روسيا قادرة أن تصبح الشريك الرئيسي في عملية بناء السكك الحديدية في السعودية. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T08:03+0000
2022-07-04T08:03+0000
2022-07-04T08:03+0000
العالم العربي
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وجاءت تصريحات يانكوفيتس خلال مشاركته في المعرض الصناعي الدولي الروسي قال خلاله إن "روسيا قد تصبح الشريك الرئيسي لعملية بناء مشروع سكك الحديدية في المملكة".وأضاف يانكوفيتس قائلا: "حصلت 6 شركات روسية (مصنّعة لمحطات تحلية المياه) مؤخرًا على اعتماد للعمل في المملكة العربية السعودية لتنفيذ أعمال تحلية المياه وتم تأهيلهم مسبقا".وتابع قائلا: "هذا توجه واعد للغاية وجديد للتعاون بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مسؤول روسي: موسكو مرشحة لتصبح شريكا أساسيا في عدة استثمارات جديدة في السعودية
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كشف الممثل التجاري لروسيا في المملكة العربية السعودية، ستانيسلاف يانكوفيتس، أن روسيا قادرة أن تصبح الشريك الرئيسي في عملية بناء السكك الحديدية في السعودية.
وجاءت تصريحات يانكوفيتس خلال مشاركته في المعرض الصناعي الدولي الروسي قال خلاله إن "روسيا قد تصبح الشريك الرئيسي لعملية بناء مشروع سكك الحديدية في المملكة".
وأضاف يانكوفيتس قائلا: "حصلت 6 شركات روسية
(مصنّعة لمحطات تحلية المياه) مؤخرًا على اعتماد للعمل في المملكة العربية السعودية لتنفيذ أعمال تحلية المياه وتم تأهيلهم مسبقا".
وتابع قائلا: "هذا توجه واعد للغاية وجديد للتعاون بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية".