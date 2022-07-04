https://arabic.sputniknews.com/20220704/مسؤول-فلسطيني-إسرائيل-قتلت-شيرين-أبو-عاقلة-وأمريكا-تماطل-في-إعلان-الحقيقة-1064638435.html

مسؤول فلسطيني: إسرائيل قتلت شيرين أبو عاقلة وأمريكا تماطل في إعلان الحقيقة

مسؤول فلسطيني: إسرائيل قتلت شيرين أبو عاقلة وأمريكا تماطل في إعلان الحقيقة

اتهمت السلطة الفلسطينية، مجددا، اليوم الاثنين، إسرائيل بقتل الصحفية في قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، مشددة على ضرورة محاسبتها. 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T14:52+0000

2022-07-04T14:52+0000

2022-07-04T14:52+0000

شيرين أبو عاقلة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني، قوله إن "إسرائيل قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة ويجب محاسبتها"، مؤكدا أن "الإدارة الأمريكية ما زالت تماطل في إعلان الحقيقة بشأن مقتل أبو عاقلة".وأعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، مساء أمس الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت الرصاصة التي أدت لقتل الصحفية في قناة "الجزيرة" القطرية شيرين أبو عاقلة بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها.وجاء إعادة الرصاصة بعد مرور 24 ساعة على تسليمها من السلطة الفلسطينية للجانب الأمريكي لإجراء فحصا جنائيا منفردا في مقر السفارة الأمريكية في القدس بعد وصول خبراء خصيصا لهذا الغرض من الولايات المتحدة.وقال الشلالدة، إن الهدف من تسليم الرصاصة للجانب الأمريكي تسهيل مهمة إجراء التحقيق في "جريمة" مقتل أبو عاقلة"، مضيفا أن "السلطة الفلسطينية تنتظر التقرير الأمريكي بشأن مقتل أبو عاقلة لبدء إجراءات طلب المحاكمة وتقديم المسؤولين للعدالة".وقتلت أبو عاقلة (51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية بالرأس في 11 مايو / أيار الماضي خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.

https://arabic.sputniknews.com/20220703/فلسطين-واشنطن-أعادت-الرصاصة-التي-قتلت-أبو-عاقلة-بعد-إجراء-الفحوصات-عليها-1064597508.html

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