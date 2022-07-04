https://arabic.sputniknews.com/20220704/مصدر-لـسبوتنيك-سفينة-الشحن-الروسية-لا-تزال-راسية-عند-مدخل-ميناء-تركي-ولا-قرار-بشأنها-1064611485.html
مصدر لـ"سبوتنيك": سفينة الشحن الروسية لا تزال راسية عند مدخل ميناء تركي ولا قرار بشأنها
مصدر لـ"سبوتنيك": سفينة الشحن الروسية لا تزال راسية عند مدخل ميناء تركي ولا قرار بشأنها
كشف مصدر في الجمارك التركية أن السلطات لم تتخذ أي قرار بشأن سفينة الشحن الروسية التي يزعم أنها تحمل حبوبا أوكرانية، مشيرا إلى أنها لا تزال راسية عند مدخل... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T09:30+0000
2022-07-04T09:30+0000
2022-07-04T10:11+0000
العالم
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وجاءت تصريحات ممثل الجمارك التركية رفض الكشف عن اسمه خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": إن السفينة المستأجرة من قبل روسيا وتحمل شحنات من الحبوب والقمح لا تزال راسية حاليا على مدخل الميناء التركي".وأضاف المصدر: "لا لم يتم اتخاذ أي قرار والسفينة تقف عند مدخل الميناء التركي".وفي وقت سابق، أعلن السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيلي بودنار، احتجاز السفينة روسية تحمل حبوبا أوكرانية في المياه التركية.وأشار السفير الأوكراني أنه سيتم تحديد مصير السفينة في اجتماع اليوم الاثنين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": سفينة الشحن الروسية لا تزال راسية عند مدخل ميناء تركي ولا قرار بشأنها
09:30 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 04.07.2022) تابعنا عبر
كشف مصدر في الجمارك التركية أن السلطات لم تتخذ أي قرار بشأن سفينة الشحن الروسية التي يزعم أنها تحمل حبوبا أوكرانية، مشيرا إلى أنها لا تزال راسية عند مدخل الميناء التركي.
وجاءت تصريحات ممثل الجمارك التركية رفض الكشف عن اسمه خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": إن السفينة المستأجرة من قبل روسيا وتحمل شحنات من الحبوب والقمح لا تزال راسية حاليا على مدخل الميناء التركي".
وأضاف المصدر: "لا لم يتم اتخاذ أي قرار والسفينة تقف عند مدخل الميناء التركي".
وفي وقت سابق، أعلن
السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيلي بودنار، احتجاز السفينة روسية تحمل حبوبا أوكرانية في المياه التركية.
وأشار السفير الأوكراني أنه سيتم تحديد مصير السفينة في اجتماع اليوم الاثنين.