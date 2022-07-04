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https://arabic.sputniknews.com/20220704/مصر-تبحث-عن-طريقة-جديدة-لشراء-القمح--1064640426.html
مصر تبحث عن طريقة جديدة لشراء القمح
مصر تبحث عن طريقة جديدة لشراء القمح
تجري المديرية العامة لتوريد السلع في مصر محادثات خاصة مع التجار لشراء القمح، إذ يرفض الموردون المشاركة في المناقصات الحكومية، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ"... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T15:37+0000
2022-07-04T15:37+0000
العالم العربي
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وبحسب الوكالة، طلبت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الاثنين، من التجار تقديم عطاءات لتوريد القمح مباشرة، خلافًا للإجراء التقليدي الذي تشتري فيه مصر الحبوب من خلال المناقصات الحكومية.في الأسبوع الماضي فقط، أبرمت الهيئة سلسلة من العقود لشراء 815 ألف طن من القمح، وهي أكبر عملية شراء فردية منذ عام 2012 على الأقل.لكن على خلفية الأزمة الأوكرانية، تخطط الحكومة المصرية للسماح بشراء القمح دون مناقصات من أجل تنويع إمدادات الحبوب، بحسب الوكالة.في 29 يونيو/حزيران الماضي، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصر لضمان الأمن الغذائي، ولا سيما لاستيراد القمح.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/وكالة-مصر-تتفاوض-سرا-مع-تجار-دوليين-لاستيراد-القمح-عبر-عروض-تسليم-مباشرة-1064639754.html
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العالم العربي

مصر تبحث عن طريقة جديدة لشراء القمح

15:37 GMT 04.07.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحصاد القمح في ليبيا
حصاد القمح في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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تجري المديرية العامة لتوريد السلع في مصر محادثات خاصة مع التجار لشراء القمح، إذ يرفض الموردون المشاركة في المناقصات الحكومية، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وبحسب الوكالة، طلبت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الاثنين، من التجار تقديم عطاءات لتوريد القمح مباشرة، خلافًا للإجراء التقليدي الذي تشتري فيه مصر الحبوب من خلال المناقصات الحكومية.
في الأسبوع الماضي فقط، أبرمت الهيئة سلسلة من العقود لشراء 815 ألف طن من القمح، وهي أكبر عملية شراء فردية منذ عام 2012 على الأقل.
لكن على خلفية الأزمة الأوكرانية، تخطط الحكومة المصرية للسماح بشراء القمح دون مناقصات من أجل تنويع إمدادات الحبوب، بحسب الوكالة.
في 29 يونيو/حزيران الماضي، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصر لضمان الأمن الغذائي، ولا سيما لاستيراد القمح.
مزارع يحمل حزمة قمح في مزرعة في محافظة الشرقية بدلتا النيل، 11 مايو 2022. تحاول مصر زيادة إنتاجها المحلي من القمح حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى إجهاد الإمدادات الدولية من الحبوب. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
وكالة: مصر تتفاوض سرا مع تجار دوليين لاستيراد القمح عبر عروض تسليم مباشرة
15:27 GMT
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