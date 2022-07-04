https://arabic.sputniknews.com/20220704/مطار-أربيل-يرفض-هبوط-طائرة-ركاب-إيرانية-لم-يتم-إخطارنا-مسبقا-1064627165.html
مطار أربيل يرفض هبوط طائرة ركاب إيرانية... "لم يتم إخطارنا مسبقا"
مطار أربيل يرفض هبوط طائرة ركاب إيرانية... "لم يتم إخطارنا مسبقا"
رفض مطار أربيل الدولي، اليوم الاثنين، السماح لطائرة إيرانية بالهبوط على مدرجاته. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T12:18+0000
2022-07-04T12:18+0000
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وقال مدير المطار، أحمد هوشيار، إن "الطائرة وصلت إلى سماء أربيل قادمة من أورميا اليوم، لكن بما أنه لم يتم إخطارنا مسبقا وليس لديهم تصريح رسمي أو ممثل، لم نسمح لها بالهبوط"، وفقا لشبكة "روداو".وكان من المقرر أن تقوم أربيل بأول رحلة ذهابا وإيابا بين أورمية والعاصمة الكردية، اليوم الاثنين، لكن أكد هوشيار إن إدارة المطار أعربت في وقت سابق لطهران عن الحاجة إلى وجود ممثل شركة طيران إيرانية في مطار أربيل، قبل وصول الرحلة القادمة من أورمية إلى العاصمة الكردية.وترجح شبكة "روداو" أن الجانب الإيراني تجاهل المكالمات مع مطار أربيل، وظلت الطائرة في السماء، مشيرة إلى تصريح هوشيار: "لا نعرف ما حدث للطائرة الإيرانية وإلى أين تتجه، لكننا أبلغنا هيئة الطيران المدني العراقية، وسيقررون ما إذا كانت الطائرة ستعود إلى أورمية أو تهبط في مكان آخر".ويستضيف مطار أربيل الدولي موظفين من التحالف الدولي والقوات الأمريكية، ولم يتضح ما إذا كان وجودهم مرتبطًا بعدم السماح للطائرة الإيرانية بالهبوط.
https://arabic.sputniknews.com/20210911/طائرات-مسيرة-مفخخة-تستهدف-مطار-إربيل-1050117950.html
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العراق, العالم العربي, إيران
مطار أربيل يرفض هبوط طائرة ركاب إيرانية... "لم يتم إخطارنا مسبقا"
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رفض مطار أربيل الدولي، اليوم الاثنين، السماح لطائرة إيرانية بالهبوط على مدرجاته.
وقال مدير المطار، أحمد هوشيار، إن "الطائرة وصلت إلى سماء أربيل قادمة من أورميا اليوم، لكن بما أنه لم يتم إخطارنا مسبقا وليس لديهم تصريح رسمي أو ممثل، لم نسمح لها بالهبوط"، وفقا لشبكة "روداو"
.
وكان من المقرر أن تقوم أربيل بأول رحلة ذهابا وإيابا بين أورمية والعاصمة الكردية، اليوم الاثنين، لكن أكد هوشيار إن إدارة المطار أعربت في وقت سابق لطهران عن الحاجة إلى وجود ممثل شركة طيران إيرانية في مطار أربيل، قبل وصول الرحلة القادمة من أورمية إلى العاصمة الكردية.
11 سبتمبر 2021, 22:59 GMT
وترجح شبكة "روداو" أن الجانب الإيراني تجاهل المكالمات مع مطار أربيل، وظلت الطائرة في السماء، مشيرة إلى تصريح هوشيار: "لا نعرف ما حدث للطائرة الإيرانية وإلى أين تتجه، لكننا أبلغنا هيئة الطيران المدني العراقية، وسيقررون ما إذا كانت الطائرة ستعود إلى أورمية أو تهبط في مكان آخر".
ويستضيف مطار أربيل الدولي موظفين من التحالف الدولي والقوات الأمريكية، ولم يتضح ما إذا كان وجودهم مرتبطًا بعدم السماح للطائرة الإيرانية بالهبوط.