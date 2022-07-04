عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220704/مطار-أربيل-يرفض-هبوط-طائرة-ركاب-إيرانية-لم-يتم-إخطارنا-مسبقا-1064627165.html
مطار أربيل يرفض هبوط طائرة ركاب إيرانية... "لم يتم إخطارنا مسبقا"
مطار أربيل يرفض هبوط طائرة ركاب إيرانية... "لم يتم إخطارنا مسبقا"
رفض مطار أربيل الدولي، اليوم الاثنين، السماح لطائرة إيرانية بالهبوط على مدرجاته. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T12:18+0000
2022-07-04T12:18+0000
العراق
العالم العربي
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064627019_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c6bf76822e3c721e0123c4fc35227b5.jpg
وقال مدير المطار، أحمد هوشيار، إن "الطائرة وصلت إلى سماء أربيل قادمة من أورميا اليوم، لكن بما أنه لم يتم إخطارنا مسبقا وليس لديهم تصريح رسمي أو ممثل، لم نسمح لها بالهبوط"، وفقا لشبكة "روداو".وكان من المقرر أن تقوم أربيل بأول رحلة ذهابا وإيابا بين أورمية والعاصمة الكردية، اليوم الاثنين، لكن أكد هوشيار إن إدارة المطار أعربت في وقت سابق لطهران عن الحاجة إلى وجود ممثل شركة طيران إيرانية في مطار أربيل، قبل وصول الرحلة القادمة من أورمية إلى العاصمة الكردية.وترجح شبكة "روداو" أن الجانب الإيراني تجاهل المكالمات مع مطار أربيل، وظلت الطائرة في السماء، مشيرة إلى تصريح هوشيار: "لا نعرف ما حدث للطائرة الإيرانية وإلى أين تتجه، لكننا أبلغنا هيئة الطيران المدني العراقية، وسيقررون ما إذا كانت الطائرة ستعود إلى أورمية أو تهبط في مكان آخر".ويستضيف مطار أربيل الدولي موظفين من التحالف الدولي والقوات الأمريكية، ولم يتضح ما إذا كان وجودهم مرتبطًا بعدم السماح للطائرة الإيرانية بالهبوط.
https://arabic.sputniknews.com/20210911/طائرات-مسيرة-مفخخة-تستهدف-مطار-إربيل-1050117950.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064627019_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2f3a6c6bed3fabf3a8612583b4aa02f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي, إيران

مطار أربيل يرفض هبوط طائرة ركاب إيرانية... "لم يتم إخطارنا مسبقا"

12:18 GMT 04.07.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمطار أربيل الدولي
مطار أربيل الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
مطار أربيل الدولي
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
تابعنا عبرTelegram
رفض مطار أربيل الدولي، اليوم الاثنين، السماح لطائرة إيرانية بالهبوط على مدرجاته.
وقال مدير المطار، أحمد هوشيار، إن "الطائرة وصلت إلى سماء أربيل قادمة من أورميا اليوم، لكن بما أنه لم يتم إخطارنا مسبقا وليس لديهم تصريح رسمي أو ممثل، لم نسمح لها بالهبوط"، وفقا لشبكة "روداو".
وكان من المقرر أن تقوم أربيل بأول رحلة ذهابا وإيابا بين أورمية والعاصمة الكردية، اليوم الاثنين، لكن أكد هوشيار إن إدارة المطار أعربت في وقت سابق لطهران عن الحاجة إلى وجود ممثل شركة طيران إيرانية في مطار أربيل، قبل وصول الرحلة القادمة من أورمية إلى العاصمة الكردية.
دخان يتصاعد فوق أربيل بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل بالعراق في 15 فبراير / شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2021
طائرات مسيرة مفخخة تستهدف مطار إربيل
11 سبتمبر 2021, 22:59 GMT
وترجح شبكة "روداو" أن الجانب الإيراني تجاهل المكالمات مع مطار أربيل، وظلت الطائرة في السماء، مشيرة إلى تصريح هوشيار: "لا نعرف ما حدث للطائرة الإيرانية وإلى أين تتجه، لكننا أبلغنا هيئة الطيران المدني العراقية، وسيقررون ما إذا كانت الطائرة ستعود إلى أورمية أو تهبط في مكان آخر".
ويستضيف مطار أربيل الدولي موظفين من التحالف الدولي والقوات الأمريكية، ولم يتضح ما إذا كان وجودهم مرتبطًا بعدم السماح للطائرة الإيرانية بالهبوط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала