https://arabic.sputniknews.com/20220704/مقتل-8-أشخاص-جراء-تساقط-جزء-من-هيكل-زخرفي-تقليدي-في-شمالي-الصين-1064598669.html
مقتل 8 أشخاص جراء تساقط جزء من هيكل زخرفي تقليدي في شمالي الصين
مقتل 8 أشخاص جراء تساقط جزء من هيكل زخرفي تقليدي في شمالي الصين
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء تساقط جزء من هيكل زخرفي تقليدي من ارتفاع يبلغ حوالي 12 مترا في الساعة 6:28 مساء السبت الماضي في مقاطعة خبي بشمالي الصين، حسبما... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T03:40+0000
2022-07-04T03:40+0000
2022-07-04T03:40+0000
الصين
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ووقع الحادث أثناء عاصفة مطيرة في حي لوتشيوان بمدينة شيجياتشوانغ، حاضرة مقاطعة خبي.وقالت حكومة الحي إن تسعة أشخاص كانوا يحتمون بهذا الهيكل الزخرفي التقليدي من الأمطار ضربهم الجزء المتساقط من الهيكل.وأضافت أن شخصا واحدا يتلقى العلاج الطبي في المستشفى، ولديه علامات حيوية مستقرة. ويجري حاليا المزيد من أعمال التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/الصين-تجدد-حالة-التأهب-الصفراء-للعواصف-المطيرة-1064567256.html
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الصين
مقتل 8 أشخاص جراء تساقط جزء من هيكل زخرفي تقليدي في شمالي الصين
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لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء تساقط جزء من هيكل زخرفي تقليدي من ارتفاع يبلغ حوالي 12 مترا في الساعة 6:28 مساء السبت الماضي في مقاطعة خبي بشمالي الصين، حسبما قالت السلطات المحلية.
ووقع الحادث أثناء عاصفة مطيرة في حي لوتشيوان بمدينة شيجياتشوانغ، حاضرة مقاطعة خبي
.
وقالت حكومة الحي إن تسعة أشخاص كانوا يحتمون بهذا الهيكل الزخرفي التقليدي من الأمطار ضربهم الجزء المتساقط من الهيكل.
وأضافت أن شخصا واحدا يتلقى العلاج الطبي في المستشفى، ولديه علامات حيوية مستقرة. ويجري حاليا المزيد من أعمال التحقيق.