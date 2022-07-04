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https://arabic.sputniknews.com/20220704/مقتل-8-أشخاص-جراء-تساقط-جزء-من-هيكل-زخرفي-تقليدي-في-شمالي-الصين-1064598669.html
مقتل 8 أشخاص جراء تساقط جزء من هيكل زخرفي تقليدي في شمالي الصين
مقتل 8 أشخاص جراء تساقط جزء من هيكل زخرفي تقليدي في شمالي الصين
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء تساقط جزء من هيكل زخرفي تقليدي من ارتفاع يبلغ حوالي 12 مترا في الساعة 6:28 مساء السبت الماضي في مقاطعة خبي بشمالي الصين، حسبما... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T03:40+0000
2022-07-04T03:40+0000
الصين
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ووقع الحادث أثناء عاصفة مطيرة في حي لوتشيوان بمدينة شيجياتشوانغ، حاضرة مقاطعة خبي.وقالت حكومة الحي إن تسعة أشخاص كانوا يحتمون بهذا الهيكل الزخرفي التقليدي من الأمطار ضربهم الجزء المتساقط من الهيكل.وأضافت أن شخصا واحدا يتلقى العلاج الطبي في المستشفى، ولديه علامات حيوية مستقرة. ويجري حاليا المزيد من أعمال التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/الصين-تجدد-حالة-التأهب-الصفراء-للعواصف-المطيرة-1064567256.html
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الصين

مقتل 8 أشخاص جراء تساقط جزء من هيكل زخرفي تقليدي في شمالي الصين

03:40 GMT 04.07.2022
© AFP 2022 / Hector Retamalمدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022
مدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
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لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء تساقط جزء من هيكل زخرفي تقليدي من ارتفاع يبلغ حوالي 12 مترا في الساعة 6:28 مساء السبت الماضي في مقاطعة خبي بشمالي الصين، حسبما قالت السلطات المحلية.
ووقع الحادث أثناء عاصفة مطيرة في حي لوتشيوان بمدينة شيجياتشوانغ، حاضرة مقاطعة خبي.
وقالت حكومة الحي إن تسعة أشخاص كانوا يحتمون بهذا الهيكل الزخرفي التقليدي من الأمطار ضربهم الجزء المتساقط من الهيكل.
منظر جوي لآثار الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين 21 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
الصين تجدد حالة "التأهب الصفراء" للعواصف المطيرة
أمس, 09:34 GMT
وأضافت أن شخصا واحدا يتلقى العلاج الطبي في المستشفى، ولديه علامات حيوية مستقرة. ويجري حاليا المزيد من أعمال التحقيق.
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