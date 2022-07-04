https://arabic.sputniknews.com/20220704/موسكو-مطلب-إعلان-الولايات-المتحدة-دولة-إرهابية-1064598883.html
موسكو.. مطلب إعلان الولايات المتحدة دولة إرهابية
موسكو.. مطلب إعلان الولايات المتحدة دولة إرهابية
دعا نائب عن الحزب الرئيسي في روسيا (روسيا الموحدة) إلى اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية دولة إرهابية. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T04:54+0000
2022-07-04T04:54+0000
2022-07-04T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وشدد أوليغ موروزوف في الحديث لـ"سبوتنيك" على ضرورة المطالبة بعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي لإعلان الولايات المتحدة دولة إرهابية.وكان مراسلو "سبوتنيك" قد كشفوا أن قمرا صناعيا تابعا لشركة Maxar الأمريكية، قام بتصوير مدينة بلغورود الروسية. وبعد 3 أيام تعرضت هذه المدينة إلى قصف صاروخي من قبل القوات الأوكرانية.وقال موروزوف إن قيام الولايات المتحدة بتسليم المعلومات التي استُخدمت للقصف على المدينة الروسية إلى أوكرانيا يعني المشاركة في العدوان ضد روسيا والقيام بالعمل الإرهابي.وبالنسبة لأوكرانيا يرى النائب عن حزب "روسيا الموحدة" أنه من الضروري تحويل أقوال قادة روسيا بشأن ضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا إلى أفعال.وأطلقت القوات الأوكرانية في ليل 3 يوليو/تموز 3 صواريخ من طراز "توتشكا أو" على مدينة بلغورود. ودمرها الدفاع الجوي الروسي في الجو، ولكن حطام أحدها ألحق أضرارا بدور سكنية في المدينة، وقتل 3 أشخاص.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو.. مطلب إعلان الولايات المتحدة دولة إرهابية
04:54 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 04:59 GMT 04.07.2022) تابعنا عبر
دعا نائب عن الحزب الرئيسي في روسيا (روسيا الموحدة) إلى اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية دولة إرهابية.
وشدد
أوليغ موروزوف في الحديث لـ"سبوتنيك" على ضرورة المطالبة بعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي لإعلان الولايات المتحدة دولة إرهابية.
وكان مراسلو "سبوتنيك" قد كشفوا أن قمرا صناعيا تابعا لشركة Maxar الأمريكية، قام بتصوير مدينة بلغورود الروسية. وبعد 3 أيام تعرضت هذه المدينة إلى قصف صاروخي من قبل القوات الأوكرانية.
وقال موروزوف إن قيام الولايات المتحدة بتسليم المعلومات التي استُخدمت للقصف على المدينة الروسية إلى أوكرانيا يعني المشاركة في العدوان ضد روسيا والقيام بالعمل الإرهابي.
وبالنسبة لأوكرانيا يرى النائب عن حزب "روسيا الموحدة" أنه من الضروري تحويل أقوال قادة روسيا بشأن ضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا إلى أفعال.
وأطلقت القوات الأوكرانية في ليل 3 يوليو/تموز 3 صواريخ من طراز "توتشكا أو" على مدينة بلغورود. ودمرها الدفاع الجوي الروسي في الجو، ولكن حطام أحدها ألحق أضرارا بدور سكنية في المدينة، وقتل 3 أشخاص.