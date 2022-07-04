https://arabic.sputniknews.com/20220704/نعمل-على-ذلك-سيدي-الرئيس-منتجو-الطاقة-الأمريكيون-يسخرون-من-مطالبة-بايدن-بخفض-أسعار-الغاز-1064640903.html

"نعمل على ذلك سيدي الرئيس"... منتجو الطاقة الأمريكيون يسخرون من مطالبة بايدن بخفض أسعار الغاز

"نعمل على ذلك سيدي الرئيس"... منتجو الطاقة الأمريكيون يسخرون من مطالبة بايدن بخفض أسعار الغاز

سخرت جمعية النفط والغاز الأمريكية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمطالبته مالكي محطات الوقود بتخفيض الأسعار للمواطنين، وسط الارتفاع غير المسبوق لأسعار الغاز... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T15:43+0000

2022-07-04T15:43+0000

2022-07-04T15:43+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأثار بايدن الدهشة، يوم السبت الماضي، عبر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يقترح فيه أن "الشركات التي تدير محطات الوقود وتحدد الأسعار في المضخة" يجب أن "تخفض السعر الذي تتقاضاه". وردت جمعية النفط والغاز الأمريكية، التي تمثّل صناعة البترول المحلية ساخرة: "نعمل على ذلك سيدي الرئيس، وفي غضون ذلك نتمنى لك عطلة عيد استقلال سعيد (الذي يوافق 4 يوليو/ تموز من كل عام)، ويرجى التأكد من أن المتدرب في البيت الأبيض الذي نشر هذه التغريدة أن يقوم بالتسجيل في مبادئ الاقتصاد الجزئي 101 لفصل الخريف". ويكسب مالكو مضخات الغاز في أمريكا بضعة سنتات فقط لكل غالون من البنزين الذي يبيعونه، ولا يتحكمون في أسعار الغاز.وهذه هي أحدث محاولة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإلقاء اللوم على أسعار الوقود القياسية للآخرين، بعد أن اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار.

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم