عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220704/نعمل-على-ذلك-سيدي-الرئيس-منتجو-الطاقة-الأمريكيون-يسخرون-من-مطالبة-بايدن-بخفض-أسعار-الغاز-1064640903.html
"نعمل على ذلك سيدي الرئيس"... منتجو الطاقة الأمريكيون يسخرون من مطالبة بايدن بخفض أسعار الغاز
"نعمل على ذلك سيدي الرئيس"... منتجو الطاقة الأمريكيون يسخرون من مطالبة بايدن بخفض أسعار الغاز
سخرت جمعية النفط والغاز الأمريكية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمطالبته مالكي محطات الوقود بتخفيض الأسعار للمواطنين، وسط الارتفاع غير المسبوق لأسعار الغاز... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T15:43+0000
2022-07-04T15:43+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064288029_0:0:2993:1685_1920x0_80_0_0_9d65dede7240405bc51f77c3bea75f19.jpg
وأثار بايدن الدهشة، يوم السبت الماضي، عبر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يقترح فيه أن "الشركات التي تدير محطات الوقود وتحدد الأسعار في المضخة" يجب أن "تخفض السعر الذي تتقاضاه". وردت جمعية النفط والغاز الأمريكية، التي تمثّل صناعة البترول المحلية ساخرة: "نعمل على ذلك سيدي الرئيس، وفي غضون ذلك نتمنى لك عطلة عيد استقلال سعيد (الذي يوافق 4 يوليو/ تموز من كل عام)، ويرجى التأكد من أن المتدرب في البيت الأبيض الذي نشر هذه التغريدة أن يقوم بالتسجيل في مبادئ الاقتصاد الجزئي 101 لفصل الخريف". ويكسب مالكو مضخات الغاز في أمريكا بضعة سنتات فقط لكل غالون من البنزين الذي يبيعونه، ولا يتحكمون في أسعار الغاز.وهذه هي أحدث محاولة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإلقاء اللوم على أسعار الوقود القياسية للآخرين، بعد أن اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064288029_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_299d356e2834847503ec6af0b53e101c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"نعمل على ذلك سيدي الرئيس"... منتجو الطاقة الأمريكيون يسخرون من مطالبة بايدن بخفض أسعار الغاز

15:43 GMT 04.07.2022
© AFP 2022 / Lukas Barth/Poolالرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022
© AFP 2022 / Lukas Barth/Pool
تابعنا عبرTelegram
سخرت جمعية النفط والغاز الأمريكية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمطالبته مالكي محطات الوقود بتخفيض الأسعار للمواطنين، وسط الارتفاع غير المسبوق لأسعار الغاز الذي تشهد بلاده.
وأثار بايدن الدهشة، يوم السبت الماضي، عبر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يقترح فيه أن "الشركات التي تدير محطات الوقود وتحدد الأسعار في المضخة" يجب أن "تخفض السعر الذي تتقاضاه".
وردت جمعية النفط والغاز الأمريكية، التي تمثّل صناعة البترول المحلية ساخرة: "نعمل على ذلك سيدي الرئيس، وفي غضون ذلك نتمنى لك عطلة عيد استقلال سعيد (الذي يوافق 4 يوليو/ تموز من كل عام)، ويرجى التأكد من أن المتدرب في البيت الأبيض الذي نشر هذه التغريدة أن يقوم بالتسجيل في مبادئ الاقتصاد الجزئي 101 لفصل الخريف".
ويكسب مالكو مضخات الغاز في أمريكا بضعة سنتات فقط لكل غالون من البنزين الذي يبيعونه، ولا يتحكمون في أسعار الغاز.
وهذه هي أحدث محاولة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإلقاء اللوم على أسعار الوقود القياسية للآخرين، بعد أن اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала