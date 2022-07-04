https://arabic.sputniknews.com/20220704/وزارة-الصناعة-والتجارة-الروسية-تدعم-انضمام-إيران-والأرجنتين-إلى-مجموعة-بريكس--1064624076.html

وزارة الصناعة والتجارة الروسية تدعم انضمام إيران والأرجنتين إلى مجموعة "بريكس"

وزارة الصناعة والتجارة الروسية تدعم انضمام إيران والأرجنتين إلى مجموعة "بريكس"

أعلن وزير الصناعة والتجارة في روسيا، دينيس مانتوروف، اليوم الاثنين، أن الوزارة تدعم انضمام إيران والأرجنتين إلى مجموعة "بريكس"؛ معتبرا أن ذلك سيكون مفيدا، من... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T11:13+0000

2022-07-04T11:13+0000

2022-07-04T11:13+0000

العالم

بريكس

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إيران

الأرجنتين

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يكاترينبورغ - سبوتنيك. وقال مانتوروف، على هامش المعرض الصناعي الدولي "أننوبروم - 2022"، "بالطبع نحن ندعم، فهذا تعاون صناعي متبادل. في كل بلد من البلدين المذكورين، يتم تطوير الصناعة، وبالطبع، سيكون هذا في مصلحتنا، من حيث تبادل التكنولوجيا وإنشاء سلاسل تعاونية جديدة ذات قيمة مضافة، كما هو الحال في تلك البلدان، التي نرغب فيها بإنشاء إنتاج إضافي، بما في ذلك بخصوص المكونات".وأضاف، "نرى ممثلين لهذه الدول في روسيا، من أجل الحصول على فرص بديلة بخصوص المكونات والمواد الخام".في نهاية حزيران/يونيو المنصرم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تقدمت بطلب للانضمام إلى عضوية "بريكس". في حين أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديس، في القمة الأخيرة للمجموعة التي عقدت في حزيران/ يونيو الماضي، عن نية بلاده الانضمام إلى مجموعة "بريكس" .وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أشار في ختام القمة، إلى أن موسكو ترحب بآفاق توسيع "بريكس"؛ لافتا إلى أنه لا ينبغي توقع قرارات سريعة. وعقدت قمة "بريكس" الرابعة عشرة، في 23 - 24 حزيران/ يونيو، والتي استمرت ليومين برئاسة الصين، عبر تقنية الاتصال المرئي. وحضر القمة رؤساء دول المجموعة، وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وتضم مجموعة "بريكس"، حاليا، كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/-لافروف-قرار-انضمام-إيران-والأرجنتين-إلى-بريكس-سيتخذ-بالإجماع-1064359930.html

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