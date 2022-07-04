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https://arabic.sputniknews.com/20220704/وزير-الخارجية-الأمريكي-يتباحث-مع-نظيره-القطري-بشأن-3-دول-1064612402.html
وزير الخارجية الأمريكي يتباحث مع نظيره القطري بشأن 3 دول
وزير الخارجية الأمريكي يتباحث مع نظيره القطري بشأن 3 دول
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، مباحثات مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، والتي تناولت 3 دول. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:00+0000
2022-07-04T10:00+0000
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وقال بلينكن عبر حسابه على "تويتر": إنه "شكر آل ثاني على مساعدة بلاده المستمرة في الدبلوماسية الإيرانية والأفغانية وكذلك دعمها للبنان".وشهد الاتصال بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلنيكن ونظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين بلديهما، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى مستجدات محادثات الاتفاق النووي الإيراني، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر توجيها مؤخرا بتقديم دعم للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع خاص بمفاوضات إحیاء الاتفاق النووي في العاصمة القطرية بمشارکة وفود من إيران والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/بلينكن-يبدأ-رسالة-تهنئة-بمرور-50-عاما-على-العلاقات-الأمريكية-القطرية-بـالسلام-عليكم-1060098266.html
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قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, لبنان

وزير الخارجية الأمريكي يتباحث مع نظيره القطري بشأن 3 دول

10:00 GMT 04.07.2022
© AFP 2022 / Saul Loebوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، مباحثات مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، والتي تناولت 3 دول.
وقال بلينكن عبر حسابه على "تويتر": إنه "شكر آل ثاني على مساعدة بلاده المستمرة في الدبلوماسية الإيرانية والأفغانية وكذلك دعمها للبنان".
وشهد الاتصال بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلنيكن ونظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين بلديهما، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى مستجدات محادثات الاتفاق النووي الإيراني، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر توجيها مؤخرا بتقديم دعم للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.
وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، يصافح نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
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ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع خاص بمفاوضات إحیاء الاتفاق النووي في العاصمة القطرية بمشارکة وفود من إيران والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
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