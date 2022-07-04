https://arabic.sputniknews.com/20220704/وزير-الخارجية-الأوكراني-لا-أرى-شروطا-مسبقة-لتغيير-سياسة-الناتو-بشأن-عضوية-البلاد-1064633265.html
وزير الخارجية الأوكراني: لا أرى شروطا مسبقة لتغيير سياسة الناتو بشأن عضوية البلاد
وزير الخارجية الأوكراني: لا أرى شروطا مسبقة لتغيير سياسة الناتو بشأن عضوية البلاد
قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، اليوم الاثنين، إنه لا يرى حتى الآن أي شروط مسبقة لتغيير سياسة "الناتو" بشأن عضوية البلاد في الحلف. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T13:30+0000
2022-07-04T13:30+0000
2022-07-04T13:47+0000
العالم
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وأضاف كوليبا في مقابلة مع صحيفة "ليفي بيرغ": "لا أرى أي شروط مسبقة للتحالف لتغيير سياسته العملية بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف".وتابع كوليبا: "أتوقع أن يواصل الناتو في المستقبل القريب التأكيد على أن الأبواب مفتوحة وأن أوكرانيا لا تزال على طريق التكامل الأوروبي الأطلسي".وطالب وزير الخارجية الأوكراني الغرب بتفسير سبب عدم إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو، في حين أن السويد وفنلندا تستطيعان ذلك.يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال في وقت سابق، إن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب لم يكن ممكنا قط" .من جانبه قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن قضية انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف "الناتو" لم تناقش مطلقا ولم تطرح في الوقت الحالي.يذكر أن وسائل إعلام أمريكية، كشفت في وقت سابق، عن تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
https://arabic.sputniknews.com/20220626/أوكرانيا-فكرة-الانضمام-إلى-حلف-الناتو-باتت-من-الماضي-1064214934.html
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العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني: لا أرى شروطا مسبقة لتغيير سياسة الناتو بشأن عضوية البلاد
13:30 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 13:47 GMT 04.07.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، اليوم الاثنين، إنه لا يرى حتى الآن أي شروط مسبقة لتغيير سياسة "الناتو" بشأن عضوية البلاد في الحلف.
وأضاف كوليبا في مقابلة مع صحيفة "ليفي بيرغ": "لا أرى أي شروط مسبقة للتحالف لتغيير سياسته العملية بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف".
وتابع كوليبا: "أتوقع أن يواصل الناتو في المستقبل القريب التأكيد على أن الأبواب مفتوحة وأن أوكرانيا لا تزال على طريق التكامل الأوروبي الأطلسي".
وطالب وزير الخارجية الأوكراني الغرب بتفسير سبب عدم إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو، في حين أن السويد وفنلندا تستطيعان ذلك.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال في وقت سابق، إن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو
في المستقبل القريب لم يكن ممكنا قط" .
من جانبه قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن قضية انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف "الناتو" لم تناقش مطلقا ولم تطرح في الوقت الحالي
.
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية، كشفت في وقت سابق، عن تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).