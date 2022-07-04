https://arabic.sputniknews.com/20220704/وزير-الخارجية-الإيراني-لنظيره-العماني-المفاوضات-البناءة-مرهونة-بجدية-ومبادرة-واشنطن-ومدى-مرونتها-1064647361.html

وزير الخارجية الإيراني لنظيره العماني: المفاوضات البناءة مرهونة بجدية ومبادرة واشنطن ومدى مرونتها

وزير الخارجية الإيراني لنظيره العماني: المفاوضات البناءة مرهونة بجدية ومبادرة واشنطن ومدى مرونتها

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الاثنين، مع نظيره في سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحات الثنائية... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T18:31+0000

2022-07-04T18:31+0000

2022-07-04T18:31+0000

أخبار إيران

سلطنة عمان

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

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وحسب وزارة الخارجية الإيرانية، أكد عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، أن "المفاوضات البناءة تعتمد على الجدية والمبادرة والمرونة من الجانب الأمريكي".وشدد وزير الخارجية الإيراني، على "جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحقيق اتفاق مستقر وقوي".من جهته، أكد وزير خارجية سلطنة عمان، على موقف بلاده "بضرورة التوصل إلى نتيجة واتفاق نهائي في المفاوضات،" مضيفاً أن "سلطنة عمان تدعم دائما تحقيق اتفاق في المفاوضات النووية وحصول إيران على مطالبها المشروعة".وأعلن كبير المفاوضين النوويين الإيراني، علي باقري كني، أمس الأحد، أن "العمل قائم حاليا على تحديد مكان وزمان المفاوضات المقبلة مع المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية إنريكي مورا".وقال كني في تصريحات على هامش فعالية محلية، إن "مفاوضات الدوحة جرت في إطار محدد سلفا"، مضيفا "زمان ومكان إجراء المزيد من المفاوضات بيننا وبين السيد مورا يتم تحديده حاليا".وفي وقت سابق، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.وكانت طهران أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.وبعد انتهاء جولة المفاوضات، أكد عبد اللهيان، يوم الخميس الماضي، أن "تقييم بلاده للمفاوضات النووية مع أمريكا في العاصمة القطرية الدوحة إيجابي"، فيما أعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات.

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أخبار إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني