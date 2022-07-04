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https://arabic.sputniknews.com/20220704/وزير-الخارجية-الإيراني-يتذكر-نظام-صدام-حسين-ويصفه-بـالوقح-1064617941.html
وزير الخارجية الإيراني يتذكر نظام صدام حسين ويصفه بـ"الوقح"
وزير الخارجية الإيراني يتذكر نظام صدام حسين ويصفه بـ"الوقح"
غرد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بشأن مرور 35 عاما على حادث القصف الكيماوي الذي تعرضت له مدينة سردشت الإيرانية على يد نظام الرئيس العراقي الراحل،... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:22+0000
2022-07-04T10:22+0000
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وكتب عبد اللهيان بالفارسية على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "القصف الكيماوي على سردشت كان ذروة وقاحة نظام صدام في الحرب المفروضة على إيران".وأضاف أن "صمت وتواطؤ أولئك الذين يدعون دعم حقوق الإنسان في تلك الجريمة الوحشية ضد القانون الدولي لن يُنسى أبدا".كما احتفل وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، باليوم الوطني لمكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.يشار إلى أنه في 28 يونيو/حزيران 1987، قصف الجيش العراقي خلال حربه مع إيران (1980 -1988) وبدعم أمريكي وغربي، مدينة سَرْدَشت بالقنابل الكيمياوية، لتصبح هذه المدينة الإيرانية أول مدينة في العالم تتعرض للقصف الكيمياوي، والثالثة بعد هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين التي تستهدف بأسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا.
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إيران, أخبار إيران, العراق, العالم

وزير الخارجية الإيراني يتذكر نظام صدام حسين ويصفه بـ"الوقح"

10:22 GMT 04.07.2022
© AFP 2022 / DAVID FURSTالرئيس العراقي الراحل، صدام حسين
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين
© AFP 2022 / DAVID FURST
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غرد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بشأن مرور 35 عاما على حادث القصف الكيماوي الذي تعرضت له مدينة سردشت الإيرانية على يد نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.
وكتب عبد اللهيان بالفارسية على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "القصف الكيماوي على سردشت كان ذروة وقاحة نظام صدام في الحرب المفروضة على إيران".
وأضاف أن "صمت وتواطؤ أولئك الذين يدعون دعم حقوق الإنسان في تلك الجريمة الوحشية ضد القانون الدولي لن يُنسى أبدا".
كما احتفل وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، باليوم الوطني لمكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
يشار إلى أنه في 28 يونيو/حزيران 1987، قصف الجيش العراقي خلال حربه مع إيران (1980 -1988) وبدعم أمريكي وغربي، مدينة سَرْدَشت بالقنابل الكيمياوية، لتصبح هذه المدينة الإيرانية أول مدينة في العالم تتعرض للقصف الكيمياوي، والثالثة بعد هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين التي تستهدف بأسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا.
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