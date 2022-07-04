https://arabic.sputniknews.com/20220704/وزير-الخارجية-التركي-علاقاتنا-مع-مصر-جيدة-باستثناء-السياسة-والمصالحة-لا-تسير-كما-نأمل-1064621685.html
وزير الخارجية التركي: علاقاتنا مع مصر جيدة باستثناء السياسة والمصالحة لا تسير كما نأمل
وزير الخارجية التركي: علاقاتنا مع مصر جيدة باستثناء السياسة والمصالحة لا تسير كما نأمل
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن علاقات بلاده مع مصر جيدة باستثناء السياسة، ولفت إلى أن المصالحة لا تسير بالسرعة التي تريدها أنقرة. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:58+0000
2022-07-04T10:58+0000
2022-07-04T10:58+0000
مصر
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأوضح تشاووش أوغلو، في تصريحات لقناة "إن تي في" التركية اليوم الاثنين، "علاقاتنا جيدة مع مصر في كافة المجالات باستثناء العلاقات السياسية"، مشيرا إلى تطبيع العلاقات السياسية بين البلدين يسير ببطء مقارنة مع العلاقات التركية ببلدان أخرى.يذكر أنه في أبريل/ أبريل الماضي، دعا تشاووش أوغلو، إلى تطبيع العلاقات مع مصر، مرجحا إمكانية تبادل السفراء معها.وقال تشاووش أوغلو، خلال مقابلة مع قناة "إن.تي.في" التركية: "علينا تطبيع العلاقات مع مصر، وقد نقوم بتبادل السفراء معها".وأكد تشاووش أوغلو، أن "هناك اقتراحات لإجراء لقاء مع وزير الخارجية المصري [سامح شكري] ولكن لم يتضح بعد موعد اللقاء".وبدأت تركيا ومصر مباحثات لتطبيع العلاقات بينهما في عام 2021 ورغم التحسن النسبي في العلاقات بين البلدين بعد اجتماعات عقدت على مستوى نائبي وزيري الخارجية إلا أنها بطيئة التقدم ولم يتفق البلدان على تبادل السفراء.وفي إطار تطبيع العلاقات مع مصر قامت تركيا بإغلاق بعض القنوات الفضائية المعارضة لمصر، فضلاً عن منعها جماعة الإخوان المسلمين من ممارسة أي نشاط ضد السلطات المصرية، وغادر عدد من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين تركيا بعد التضييق عليهم من الحكومة التركية.وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترا على مدار السنوات الماضية بسبب خلافات عدة بين البلدين، أبرزها ملفي "جماعة الإخوان" وليبيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية التركي: علاقاتنا مع مصر جيدة باستثناء السياسة والمصالحة لا تسير كما نأمل
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن علاقات بلاده مع مصر جيدة باستثناء السياسة، ولفت إلى أن المصالحة لا تسير بالسرعة التي تريدها أنقرة.
أنطاكيا - سبوتنيك. وأوضح تشاووش أوغلو، في تصريحات لقناة "إن تي في" التركية اليوم الاثنين، "علاقاتنا جيدة مع مصر في كافة المجالات باستثناء العلاقات السياسية"، مشيرا إلى تطبيع العلاقات السياسية بين البلدين يسير ببطء مقارنة مع العلاقات التركية ببلدان أخرى.
وأوضح الوزير التركي أن "هناك تفاهم عام بين البلدين بشأن عدم مواجهة بعضنا البعض على المنصات الدولية".
يذكر أنه في أبريل/ أبريل الماضي، دعا تشاووش أوغلو، إلى تطبيع العلاقات مع مصر، مرجحا إمكانية تبادل السفراء معها.
وقال تشاووش أوغلو
، خلال مقابلة مع قناة "إن.تي.في" التركية: "علينا تطبيع العلاقات مع مصر، وقد نقوم بتبادل السفراء معها".
وأكد تشاووش أوغلو، أن "هناك اقتراحات لإجراء لقاء مع وزير الخارجية المصري [سامح شكري] ولكن لم يتضح بعد موعد اللقاء".
وبدأت تركيا ومصر مباحثات لتطبيع العلاقات بينهما في عام 2021 ورغم التحسن النسبي في العلاقات بين البلدين بعد اجتماعات عقدت على مستوى نائبي وزيري الخارجية إلا أنها بطيئة التقدم ولم يتفق البلدان على تبادل السفراء.
وفي إطار تطبيع العلاقات مع مصر قامت تركيا بإغلاق بعض القنوات الفضائية المعارضة لمصر، فضلاً عن منعها جماعة الإخوان المسلمين من ممارسة أي نشاط ضد السلطات المصرية، وغادر عدد من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين تركيا بعد التضييق عليهم من الحكومة التركية.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترا على مدار السنوات الماضية بسبب خلافات عدة بين البلدين، أبرزها ملفي "جماعة الإخوان" وليبيا.