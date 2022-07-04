https://arabic.sputniknews.com/20220704/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-المسؤول-عن-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-هم-إرهابيون-ينشطون-بين-السكان-المدنيين-1064641179.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: المسؤول عن مقتل شيرين أبو عاقلة هم "إرهابيون" ينشطون بين السكان المدنيين

وزير الدفاع الإسرائيلي: المسؤول عن مقتل شيرين أبو عاقلة هم "إرهابيون" ينشطون بين السكان المدنيين

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم الاثنين،على نتائج الفحص المخبري الذي هدف إلى التحقق من مصدر الرصاصة التي أطلقت باتجاه الصحفية الفلسطينية... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T15:49+0000

2022-07-04T15:49+0000

2022-07-04T15:49+0000

شيرين أبو عاقلة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال غانتس، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أود أن أعبر عن حزني لوفاة شيرين أبو عاقلة، نحن نعتبر وصول دراسة الحقيقة قيمة عليا"، مضيفا: "يجب أن نتذكر أن المسؤولين عن الحادث هم قبل كل شيء الإرهابيون الذي يحاربون وسط السكان المدنيين".وأكدت الولايات المتحدة الأميركية، في وقت سابق اليوم، أن المحققين في مقتل شيرين أبو عاقلة، لم يتمكنوا من تحديد مصدر الرصاصة التي أودت بحياتها، موضحة أنها قتلت على الأرجح بنيران من مواقع اسرائيلية لكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مقتلها كان عمدا.وأعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، مساء أمس الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت الرصاصة التي أدت لقتل الصحفية في قناة "الجزيرة" القطرية شيرين أبو عاقلة بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها.وجاء إعادة الرصاصة بعد مرور 24 ساعة على تسليمها من السلطة الفلسطينية للجانب الأمريكي لإجراء فحصا جنائيا منفردا في مقر السفارة الأمريكية في القدس بعد وصول خبراء خصيصا لهذا الغرض من الولايات المتحدة.وقال الشلالدة، إن الهدف من تسليم الرصاصة للجانب الأمريكي تسهيل مهمة إجراء التحقيق في "جريمة" مقتل أبو عاقلة"، مضيفا أن "السلطة الفلسطينية تنتظر التقرير الأمريكي بشأن مقتل أبو عاقلة لبدء إجراءات طلب المحاكمة وتقديم المسؤولين للعدالة".وقتلت أبو عاقلة (51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية بالرأس في 11 مايو/ أيار الماضي خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.

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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية