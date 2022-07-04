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وفيات كوفيد-19 تتجاوز 10 آلاف في أستراليا
وفيات كوفيد-19 تتجاوز 10 آلاف في أستراليا
سجلت أستراليا ما يتجاوز 10 آلاف حالة وفاة، بسبب فيروس كورونا مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد حيث تم الإبلاغ عن 30 حالة وفاة جديدة يوم... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T02:59+0000
2022-07-04T02:59+0000
أستراليا
فيروس كورونا
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من بين تلك الوفيات، سُجلت أكثر من 7500 حالة في عام 2022 بعد إلغاء القيود إلى حد كبير.وتتراوح أعمار ما يقرب من 35 بالمائة من المتوفين، بسبب فيروس كورونا في أستراليا بين 80 و89 عاما مع 25 بالمائة أخرى لمن يبلغون 90 عاما فأكثر.وتم الإبلاغ عن أكثر من 30 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في جميع أنحاء أستراليا يوم الأحد، مما رفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الوباء إلى ما يقرب من 8.2 مليون.وطلب وزير الصحة ورعاية المسنين مارك باتلر مؤخرا من الناس الحصول على جرعات معززة لتوفير مزيد من الحماية.
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أستراليا, فيروس كورونا

وفيات كوفيد-19 تتجاوز 10 آلاف في أستراليا

02:59 GMT 04.07.2022
© AFP 2022 / David Gray"قمر الفراولة"، أستراليا 6 يونيو 2020
قمر الفراولة، أستراليا 6 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / David Gray
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سجلت أستراليا ما يتجاوز 10 آلاف حالة وفاة، بسبب فيروس كورونا مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد حيث تم الإبلاغ عن 30 حالة وفاة جديدة يوم الأحد.
من بين تلك الوفيات، سُجلت أكثر من 7500 حالة في عام 2022 بعد إلغاء القيود إلى حد كبير.
وسجلت ولايتا فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، اللتان يمثلان أكثر من 55 بالمائة من سكان أستراليا، أكثر من 75 بالمائة من وفيات كوفيد-19 في البلاد.
وتتراوح أعمار ما يقرب من 35 بالمائة من المتوفين، بسبب فيروس كورونا في أستراليا بين 80 و89 عاما مع 25 بالمائة أخرى لمن يبلغون 90 عاما فأكثر.
وتم الإبلاغ عن أكثر من 30 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في جميع أنحاء أستراليا يوم الأحد، مما رفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الوباء إلى ما يقرب من 8.2 مليون.
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وطلب وزير الصحة ورعاية المسنين مارك باتلر مؤخرا من الناس الحصول على جرعات معززة لتوفير مزيد من الحماية.
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