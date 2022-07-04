https://arabic.sputniknews.com/20220704/وفيات-كوفيد-19-تتجاوز-10-آلاف-في-أستراليا-1064598555.html

وفيات كوفيد-19 تتجاوز 10 آلاف في أستراليا

وفيات كوفيد-19 تتجاوز 10 آلاف في أستراليا

سجلت أستراليا ما يتجاوز 10 آلاف حالة وفاة، بسبب فيروس كورونا مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد حيث تم الإبلاغ عن 30 حالة وفاة جديدة يوم... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T02:59+0000

2022-07-04T02:59+0000

2022-07-04T02:59+0000

أستراليا

فيروس كورونا

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من بين تلك الوفيات، سُجلت أكثر من 7500 حالة في عام 2022 بعد إلغاء القيود إلى حد كبير.وتتراوح أعمار ما يقرب من 35 بالمائة من المتوفين، بسبب فيروس كورونا في أستراليا بين 80 و89 عاما مع 25 بالمائة أخرى لمن يبلغون 90 عاما فأكثر.وتم الإبلاغ عن أكثر من 30 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في جميع أنحاء أستراليا يوم الأحد، مما رفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الوباء إلى ما يقرب من 8.2 مليون.وطلب وزير الصحة ورعاية المسنين مارك باتلر مؤخرا من الناس الحصول على جرعات معززة لتوفير مزيد من الحماية.

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أستراليا, فيروس كورونا