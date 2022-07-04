عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220704/وكالة-طائرات-تنقل-عشرات-الدبلوماسيين-الروس-من-بلغاريا-1064599999.html
وكالة: طائرات تنقل عشرات الدبلوماسيين الروس من بلغاريا
وكالة: طائرات تنقل عشرات الدبلوماسيين الروس من بلغاريا
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الإثنين، عن مغادرة عشرات الدبلوماسيين الروس لبلغاريا، وذلك من خلال نقلهم بطائرات تابعة للطيران الروسي. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T06:16+0000
2022-07-04T06:16+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102307/45/1023074556_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_060566af46a9555f89138e7b1ee0d73f.jpg
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مستشار المبعوث الروسي، فيليب فوسكريسنسكي، أن طائرتين مع دبلوماسيين روس غادرتا العاصمة البلغارية صوفيا.وأعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم الاشتباه بضلوعهم في أنشطة "تجسس"، بحسب التلفزيون الوطني البلغاري.وقال بيتكوف: "أود أن أهنئ أجهزة الأمن البلغارية ووزارة الخارجية على عملهم. أود أن أقول لجميع الدول الأجنبية، وليس فقط لروسيا، أنه لدينا أجهزة تحمي مصالح البلاد، وأي شخص يعمل ضد مصالح بلغاريا، سيتم ترحيله".ووفقا لبيتكوف، فإن معظم الدبلوماسيين المطرودين عملوا لصالح أجهزة الأمن، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء، بحسب ادعاءاته.وكان رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، قد أعلن الشهر الماضي، أن بلاده حصلت على إعفاء مؤقت من الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسية حتى نهاية عام 2024.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102307/45/1023074556_58:0:965:680_1920x0_80_0_0_82a5d6e239c22328ad103ec4f4c53b63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

وكالة: طائرات تنقل عشرات الدبلوماسيين الروس من بلغاريا

06:16 GMT 04.07.2022
© flickr.com / ResoluteSupportMediaعلم بلغاريا
علم بلغاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© flickr.com / ResoluteSupportMedia
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الإثنين، عن مغادرة عشرات الدبلوماسيين الروس لبلغاريا، وذلك من خلال نقلهم بطائرات تابعة للطيران الروسي.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مستشار المبعوث الروسي، فيليب فوسكريسنسكي، أن طائرتين مع دبلوماسيين روس غادرتا العاصمة البلغارية صوفيا.
وأعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم الاشتباه بضلوعهم في أنشطة "تجسس"، بحسب التلفزيون الوطني البلغاري.
وقال بيتكوف: "أود أن أهنئ أجهزة الأمن البلغارية ووزارة الخارجية على عملهم. أود أن أقول لجميع الدول الأجنبية، وليس فقط لروسيا، أنه لدينا أجهزة تحمي مصالح البلاد، وأي شخص يعمل ضد مصالح بلغاريا، سيتم ترحيله".
ووفقا لبيتكوف، فإن معظم الدبلوماسيين المطرودين عملوا لصالح أجهزة الأمن، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء، بحسب ادعاءاته.
وكان رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، قد أعلن الشهر الماضي، أن بلاده حصلت على إعفاء مؤقت من الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسية حتى نهاية عام 2024.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала