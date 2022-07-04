https://arabic.sputniknews.com/20220704/وكالة-طائرات-تنقل-عشرات-الدبلوماسيين-الروس-من-بلغاريا-1064599999.html
وكالة: طائرات تنقل عشرات الدبلوماسيين الروس من بلغاريا
وكالة: طائرات تنقل عشرات الدبلوماسيين الروس من بلغاريا
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الإثنين، عن مغادرة عشرات الدبلوماسيين الروس لبلغاريا، وذلك من خلال نقلهم بطائرات تابعة للطيران الروسي. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T06:16+0000
2022-07-04T06:16+0000
2022-07-04T06:16+0000
العالم
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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مستشار المبعوث الروسي، فيليب فوسكريسنسكي، أن طائرتين مع دبلوماسيين روس غادرتا العاصمة البلغارية صوفيا.وأعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم الاشتباه بضلوعهم في أنشطة "تجسس"، بحسب التلفزيون الوطني البلغاري.وقال بيتكوف: "أود أن أهنئ أجهزة الأمن البلغارية ووزارة الخارجية على عملهم. أود أن أقول لجميع الدول الأجنبية، وليس فقط لروسيا، أنه لدينا أجهزة تحمي مصالح البلاد، وأي شخص يعمل ضد مصالح بلغاريا، سيتم ترحيله".ووفقا لبيتكوف، فإن معظم الدبلوماسيين المطرودين عملوا لصالح أجهزة الأمن، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء، بحسب ادعاءاته.وكان رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، قد أعلن الشهر الماضي، أن بلاده حصلت على إعفاء مؤقت من الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسية حتى نهاية عام 2024.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة: طائرات تنقل عشرات الدبلوماسيين الروس من بلغاريا
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أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الإثنين، عن مغادرة عشرات الدبلوماسيين الروس لبلغاريا، وذلك من خلال نقلهم بطائرات تابعة للطيران الروسي.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"
نقلا عن مستشار المبعوث الروسي، فيليب فوسكريسنسكي، أن طائرتين مع دبلوماسيين روس غادرتا العاصمة البلغارية صوفيا.
وأعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، طرد 70 دبلوماسيا روسيا
بمزاعم الاشتباه بضلوعهم في أنشطة "تجسس"، بحسب التلفزيون الوطني البلغاري.
وقال بيتكوف: "أود أن أهنئ أجهزة الأمن البلغارية ووزارة الخارجية على عملهم. أود أن أقول لجميع الدول الأجنبية، وليس فقط لروسيا، أنه لدينا أجهزة تحمي مصالح البلاد، وأي شخص يعمل ضد مصالح بلغاريا، سيتم ترحيله".
ووفقا لبيتكوف، فإن معظم الدبلوماسيين المطرودين عملوا لصالح أجهزة الأمن، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء، بحسب ادعاءاته.
وكان رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، قد أعلن الشهر الماضي، أن بلاده حصلت على إعفاء مؤقت من الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسية حتى نهاية عام 2024.