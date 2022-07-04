https://arabic.sputniknews.com/20220704/-أنباء-عن-إطلاق-نار-على-عدة-أشخاص-في-موكب-يوم-الاستقلال-في-ولاية-إلينوي-الأمريكية-1064644328.html
وقوع حادث إطلاق نار خلال موكب "يوم الاستقلال" في ولاية إلينوي الأمريكية
وقوع حادث إطلاق نار خلال موكب "يوم الاستقلال" في ولاية إلينوي الأمريكية
أفادت مصادر إعلامية عن وقوع حادث إطلاق نار في موكب "يوم الاستقلال" في هايلاند بارك في ولاية إلينوي الأمريكية. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T16:35+0000
2022-07-04T16:35+0000
2022-07-04T16:54+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب المصادر، فقد وقع الحادث بعد حوالي 10 دقائق من انطلاق احتفال الرابع من يوليو/تموز في هايلاند بارك بولاية إلينوي، ومن المرجح أن يسفر الحادث عن إصابة العديد من الأشخاص بالرصاص.من جهتها، أفادت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" نقلا عن شهود عيان مشاهدة خمسة أشخاص على الأقل ملطخين بالدماء ومطروحين على الأرض.ووفقا لصحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، لا يزال عدد الضحايا غير واضح، فيما أكد مكتب شرطة مقاطعة ليك، حيث يقع هايلاند بارك، وقوع إطلاق نار وحث الناس على البقاء خارج المنطقة، دون تأكيد عدد الضحايا.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وقوع حادث إطلاق نار خلال موكب "يوم الاستقلال" في ولاية إلينوي الأمريكية
16:35 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 16:54 GMT 04.07.2022) تابعنا عبر
أفادت مصادر إعلامية عن وقوع حادث إطلاق نار في موكب "يوم الاستقلال" في هايلاند بارك في ولاية إلينوي الأمريكية.
وبحسب المصادر، فقد وقع الحادث بعد حوالي 10 دقائق من انطلاق احتفال الرابع من يوليو/تموز في هايلاند بارك بولاية إلينوي، ومن المرجح أن يسفر الحادث عن إصابة العديد من الأشخاص بالرصاص.
من جهتها، أفادت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" نقلا عن شهود عيان مشاهدة خمسة أشخاص على الأقل ملطخين بالدماء ومطروحين على الأرض.
ووفقا لصحيفة "فوكس نيوز
" الأمريكية، لا يزال عدد الضحايا غير واضح، فيما أكد مكتب شرطة مقاطعة ليك، حيث يقع هايلاند بارك، وقوع إطلاق نار وحث الناس على البقاء خارج المنطقة، دون تأكيد عدد الضحايا.