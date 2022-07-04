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الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادية بحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادية بحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، تحييد قيادية في تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T10:28+0000
2022-07-04T10:28+0000
أخبار تركيا اليوم
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ويدور الحديث عن خانم دمير، التي تحمل لقب برفين نورهاك، وهي عضو في المجلس المسؤول عن إدارة الأنشطة المسلحة للتنظيم، حسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية.وتم استهداف نورهاك في عملية نفذتها الاستخبارات التركية في منطقة "غارا" شمالي العراق، بعد مراقبتها وتتبعها.وإضافة إلى كونها عضو فيما يسمى بـ "مجلس بي كا كا/ إتش بي جي" PKK-HPG) المسؤول عن إدارة الأنشطة المسلحة للتنظيم)، كانت نورهاك، إحدى القيادات الرفيعة في التنظيم النسائي داخل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا.وانخرطت نورهاك بصفوف التنظيم في تسعينات القرن الماضي، وكانت من بين المخططين للعديد من العمليات المسلحة التي استهدفت القوات التركية، وفق الأناضول.في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد عنصرين من التنظيم في منطقة "متينة" شمالي العراق.وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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أخبار تركيا اليوم

الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادية بحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

10:28 GMT 04.07.2022
© Photo / James Gordonحزب العمال الكردستاني
حزب العمال الكردستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Photo / James Gordon
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أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، تحييد قيادية في تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
ويدور الحديث عن خانم دمير، التي تحمل لقب برفين نورهاك، وهي عضو في المجلس المسؤول عن إدارة الأنشطة المسلحة للتنظيم، حسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية.
وتم استهداف نورهاك في عملية نفذتها الاستخبارات التركية في منطقة "غارا" شمالي العراق، بعد مراقبتها وتتبعها.
وإضافة إلى كونها عضو فيما يسمى بـ "مجلس بي كا كا/ إتش بي جي" PKK-HPG) المسؤول عن إدارة الأنشطة المسلحة للتنظيم)، كانت نورهاك، إحدى القيادات الرفيعة في التنظيم النسائي داخل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا.
وانخرطت نورهاك بصفوف التنظيم في تسعينات القرن الماضي، وكانت من بين المخططين للعديد من العمليات المسلحة التي استهدفت القوات التركية، وفق الأناضول.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد عنصرين من التنظيم في منطقة "متينة" شمالي العراق.
وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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