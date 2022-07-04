https://arabic.sputniknews.com/20220704/-مستشار-الكاظمي-جولات-الحوار-السعودي-الإيراني-كانت-أمنية-ومهدت-لحوار-سياسي-1064640017.html

مستشار الكاظمي: جولات الحوار السعودي الإيراني كانت أمنية ومهدت لحوار سياسي

مستشار الكاظمي: جولات الحوار السعودي الإيراني كانت أمنية ومهدت لحوار سياسي

أكدت الحكومة العراقية، أن "جولات الحوار الخمس التي استضافتها بغداد نقلت مسار العلاقات السعودية - الإيرانية إلى مرحلة تفاهم وتبادل وجهات النظر حول العديد من... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T15:32+0000

2022-07-04T15:32+0000

2022-07-04T15:32+0000

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وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات مع صحيفة الشرق الأوسط، إن "مسعى العراق عبر ما بذله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من جهود إنما يهدف إلى وصول المنطقة إلى مرحلة الوئام الإقليمي والاستقرار والتعاون والتنمية".وبين أن "المساعي الحميدة التي قادها العراق في استعادة استقرار المنطقة من خلال مبادرة الحوار السعودي - الإيراني لخفض التصعيد وتطبيع العلاقات، إنما تأتي في هذا السياق وهو ما دفع الكاظمي إلى القيام بلعب هذا الدور منذ انطلاقة أول مباحثات غير معلنة بين الطرفين في التاسع من أبريل/ نيسان 2021".وأضاف علاوي، أن "نجاح الجولة الأولى برغم ما بدا من صعوبات في البداية بسبب تراكم الأزمات وما رافقه من شحن إعلامي وسياسي أثمر عن عقد أربع جولات أخرى لهذا الحوار الذي كان ناجحاً منذ بدايته الأمر الذي جعل الجانبين يواصلان عقد الجولات الحوارية التي بلغت 5 جولات حتى تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبر زيارتيه إلى كل من مدينة جدة وطهران".وأوضح علاوي أن "جولات الحوار تلك التي كانت في مجملها أمنية مهدت لحوار سياسي يتوقع أن يكون ناجحاً انطلاقاً من مقدماته التي يجري التعبير عنها عبر التصريحات الرسمية في كلا البلدين فضلاً عن البلد الذي رعى هذه المفاوضات وهو العراق حيث إننا يمكن أن نقول إنها نقلت مسار العلاقات السعودية - الإيرانية إلى مرحلة تفاهم وتبادل وجهات النظر بالعديد من القضايا الإقليمية ووضع مسارات الحلول والمبادرات الاستراتيجية لها".وكشف وسائل إعلام عراقية، أن "الإعلان عن إعادة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران من المتوقع أن يتم في بغداد بحضور مسؤولين من الرياض وطهران وبمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين".ونقلت وكالة أنباء الفرات نيوز العراقية عن مصدر مطلع، قوله إن "المباحثات التي أجراها الكاظمي خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى الدولتين أسفرت عن حسم العديد من الملفات التي كانت عالقة، وهو ما يمكن أن يساعد على تخفيف التوترات في عموم المنطقة".يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران مقطوعة منذ ست سنوات، جاء ذلك بعد أن هاجم متظاهرون إيرانيون مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وذلك على خلفية إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي نمر النمر، لترد الرياض بقطع العلاقات مع طهران.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/وكالة-الإعلان-عن-عودة-العلاقة-بين-السعودية-وإيران-سيكون-من-بغداد-1064637403.html

https://arabic.sputniknews.com/20220703/لقاء-مرتقب-هل-ينجح-الكاظمي-في-مهمته-للوساطة-بين-إيران-والسعودية-1064586363.html

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