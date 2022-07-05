https://arabic.sputniknews.com/20220705/أبو-ظبي-للطاقة-تتمسك-بعمليات-النفط-والغاز-بعد-مراجعة-واسعة-لأعمالها-1064691327.html
"أبو ظبي للطاقة" تتمسك بعمليات النفط والغاز بعد مراجعة واسعة لأعمالها
"أبو ظبي للطاقة" تتمسك بعمليات النفط والغاز بعد مراجعة واسعة لأعمالها
قالت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة إنها ستحتفظ بالغالبية العظمى من أصولها في أعمال النفط والغاز الطبيعي، بعد مراجعة، مشيرة إلى المساهمة القوية لهذه العمليات في... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T16:24+0000
2022-07-05T16:24+0000
2022-07-05T16:24+0000
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أمضت الشركة أكثر من عام في التفكير فيما إذا كانت ستبيع الأصول، وقرارها بعدم فعل ذلك يأتي بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز وسط أزمة إمدادات عالمية وطلب متزايد. ارتفع خام "برنت" بنسبة 45% في عام 2022.وقال شركة "طاقة" إن النفط والغاز ساهما بنسبة 15% في الإيرادات والأرباح في 2021، مضيفة أن الاتجاه استمر هذا العام، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وذكرت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن المرافق المملوكة للدولة ستواصل البحث عن مشتر لأصولها الأولية في هولندا، بالنظر إلى مساهمتها الصغيرة نسبيا في الأعمال. تمتلك "طاقة" أيضا عمليات غاز في كندا، وتدير حقولا نفطية في بحر الشمال وفي المنطقة الكردية في العراق.قال الرئيس التنفيذي جاسم حسين ثابت: "تظل استراتيجيتنا في أن نكون نصيرا للطاقة والمياه منخفضة الكربون في أبو ظبي وخارجها وأن نستمر في تحسين وتوسيع أعمال المرافق لدينا، مع التركيز الواضح على مصادر الطاقة المتجددة، وعلى هذا النحو، نظل ملتزمين بأن نصبح شركة صافي صفر بحلول عام 2050".
https://arabic.sputniknews.com/20220705/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-1800-دولار-للمرة-الأولى-منذ-بداية-مارس--1064662232.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
"أبو ظبي للطاقة" تتمسك بعمليات النفط والغاز بعد مراجعة واسعة لأعمالها
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قالت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة إنها ستحتفظ بالغالبية العظمى من أصولها في أعمال النفط والغاز الطبيعي، بعد مراجعة، مشيرة إلى المساهمة القوية لهذه العمليات في الأرباح.
أمضت الشركة أكثر من عام في التفكير فيما إذا كانت ستبيع الأصول، وقرارها بعدم فعل ذلك يأتي بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز وسط أزمة إمدادات عالمية
وطلب متزايد. ارتفع خام "برنت" بنسبة 45% في عام 2022.
وقال شركة "طاقة" إن النفط والغاز ساهما بنسبة 15% في الإيرادات والأرباح في 2021، مضيفة أن الاتجاه استمر هذا العام، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
وذكرت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن المرافق المملوكة للدولة ستواصل البحث عن مشتر لأصولها الأولية في هولندا، بالنظر إلى مساهمتها الصغيرة نسبيا في الأعمال. تمتلك "طاقة" أيضا عمليات غاز في كندا، وتدير حقولا نفطية
في بحر الشمال وفي المنطقة الكردية في العراق.
قال الرئيس التنفيذي جاسم حسين ثابت: "تظل استراتيجيتنا في أن نكون نصيرا للطاقة والمياه منخفضة الكربون في أبو ظبي وخارجها وأن نستمر في تحسين وتوسيع أعمال المرافق لدينا، مع التركيز الواضح على مصادر الطاقة المتجددة، وعلى هذا النحو، نظل ملتزمين بأن نصبح شركة صافي صفر بحلول عام 2050".