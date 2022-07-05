https://arabic.sputniknews.com/20220705/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-1800-دولار-للمرة-الأولى-منذ-بداية-مارس--1064662232.html
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1800 دولار للمرة الأولى منذ بداية مارس
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1800 دولار للمرة الأولى منذ بداية مارس
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1800 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ بداية مارس ، وفقًا لبيانات من بورصة لندن ICE. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T07:47+0000
2022-07-05T07:47+0000
2022-07-05T07:47+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
ارتفاع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059576504_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_62df6c18c91728faa5aa232d05a954f2.png
وافتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس على مؤشر TTF (أحد قاعات التداول الرئيسية في العالم) التداول عند 1801.2 دولارا، ثم ارتفعت إلى 1812 دولارا. بعد ذلك، فقدوا قليلاً في السعر، وانخفضت الأسعار إلى 1766.6، لكن في الدقائق الأخيرة ارتفعت مرة أخرى، واقتربت من 1775 دولارا.في اليوم السابق، ارتفعت العقود الآجلة للغاز بشكل حاد - بنسبة 13 في المائة، وبنهاية التداول توقفت عند 1799.1 دولار.في أوائل مارس/آذار الماضي، وصلت أسعار الغاز إلى مستويات قياسية لأربعة أيام متتالية بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية. تم تسجيل الرقم القياسي في 7 مارس - 3892 دولارًا، والسعر المقدر لذلك اليوم كان 2560.7 دولارًا لكل ألف متر مكعب.ولكن بعد ذلك انتقلت الأسعار إلى انخفاض مستمر وفي 6 يونيو، ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر، انخفضت إلى ما دون 900 دولار، وبعد يومين وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية فبراير - 878.5 دولارًا.في منتصف يونيو، بدأ سعر الغاز مرة أخرى في الارتفاع على خلفية انخفاض عام في الإمدادات من روسيا. الآن، وفقًا للمحللين، لا توجد شروط مسبقة لانحدار قوي في سوق الغاز الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الكرملين-وضع-مجموعة-الـ7-سقف-على-سعر-الغاز-الروسي-هو-موضوع-مفاوضات-مع-شركة-غازبروم-1064346798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059576504_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_fdb2560ef2496d613268e3ae27ede023.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أسعار النفط اليوم, ارتفاع
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1800 دولار للمرة الأولى منذ بداية مارس
تابعنا عبر
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1800 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ بداية مارس ، وفقًا لبيانات من بورصة لندن ICE.
وافتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس على مؤشر TTF (أحد قاعات التداول الرئيسية في العالم) التداول عند 1801.2 دولارا، ثم ارتفعت إلى 1812 دولارا. بعد ذلك، فقدوا قليلاً في السعر، وانخفضت الأسعار إلى 1766.6، لكن في الدقائق الأخيرة ارتفعت مرة أخرى، واقتربت من 1775 دولارا.
في اليوم السابق، ارتفعت العقود الآجلة للغاز بشكل حاد - بنسبة 13 في المائة، وبنهاية التداول توقفت عند 1799.1 دولار.
في أوائل مارس/آذار الماضي، وصلت أسعار الغاز إلى مستويات قياسية لأربعة أيام متتالية بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية. تم تسجيل الرقم القياسي في 7 مارس - 3892 دولارًا، والسعر المقدر لذلك اليوم كان 2560.7 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
ولكن بعد ذلك انتقلت الأسعار إلى انخفاض مستمر وفي 6 يونيو، ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر، انخفضت إلى ما دون 900 دولار، وبعد يومين وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية فبراير - 878.5 دولارًا.
في منتصف يونيو، بدأ سعر الغاز مرة أخرى في الارتفاع على خلفية انخفاض عام في الإمدادات من روسيا. الآن، وفقًا للمحللين، لا توجد شروط مسبقة لانحدار قوي في سوق الغاز الأوروبية.