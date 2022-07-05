https://arabic.sputniknews.com/20220705/أول-شركة-طيران-في-السعودية-تقدم-خيار-الدفع-بالتقسيط-لعملائها-1064674804.html
أول شركة طيران في السعودية تقدم خيار الدفع بالتقسيط لعملائها
أول شركة طيران في السعودية تقدم خيار الدفع بالتقسيط لعملائها
أصبحت "طيران ناس" هي أول شركة طيران سعودية تقدم خيار الدفع بالتقسيط لعملائها، بعد توقيعها، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة "أمازون" لخدمات الدفع الإلكترونية. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T12:21+0000
2022-07-05T12:21+0000
2022-07-05T12:21+0000
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وبموجب الاتفاق، أصبح للمسافرين على متن "طيران ناس" خيار دفع ثمن حجوزاتهم على دفعات شهرية منتظمة، من خلال البنك الذي أصدر البطاقة الائتمانية بشكل مباشر.و"أمازون" هي شركة متخصصة في إدارة ومعالجة عمليات الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى منح الأعمال الإلكترونية تجربة دفع إلكترونية سهلة ومدروسة التكلفة وموثوقة.وأكد الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في "طيران ناس"، ستيفان ماقاريا، أن "الميزة تمنح عملائها المزيد من فرص السفر لتوسيع خياراتهم عند السفر إلى وجهاتهم المفضلة".ولفت إلى أن "طيران ناس" كانت أول شركة طيران تقبل مدفوعات بطاقات الائتمان، وكذلك أول شركة تقبل المدفوعات عبر الإنترنت، وأول شركة تقبل المدفوعات من خلال تطبيقات مثل "stc Pay".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أول شركة طيران في السعودية تقدم خيار الدفع بالتقسيط لعملائها
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أصبحت "طيران ناس" هي أول شركة طيران سعودية تقدم خيار الدفع بالتقسيط لعملائها، بعد توقيعها، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة "أمازون" لخدمات الدفع الإلكترونية.
وبموجب الاتفاق، أصبح للمسافرين على متن "طيران ناس" خيار دفع ثمن حجوزاتهم على دفعات شهرية منتظمة، من خلال البنك الذي أصدر البطاقة الائتمانية بشكل مباشر.
و"أمازون" هي شركة متخصصة في إدارة ومعالجة عمليات الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى منح الأعمال الإلكترونية تجربة دفع إلكترونية سهلة ومدروسة التكلفة وموثوقة.
وأكد الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في "طيران ناس"، ستيفان ماقاريا، أن "الميزة تمنح عملائها المزيد من فرص السفر لتوسيع خياراتهم عند السفر إلى وجهاتهم المفضلة".
ولفت إلى أن "طيران ناس" كانت أول شركة طيران تقبل مدفوعات بطاقات الائتمان، وكذلك أول شركة تقبل المدفوعات عبر الإنترنت، وأول شركة تقبل المدفوعات من خلال تطبيقات مثل "stc Pay".