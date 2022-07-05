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https://arabic.sputniknews.com/20220705/إضراب-عمال-النفط-والغاز-النرويجيين-يتصاعد-وإغلاق-3-حقول-رئيسية-1064693370.html
إضراب عمال النفط والغاز النرويجيين يتصاعد... وإغلاق 3 حقول رئيسية
إضراب عمال النفط والغاز النرويجيين يتصاعد... وإغلاق 3 حقول رئيسية
هددت نقابة "ليدرن" لعمال النفط والغاز في النرويج بتصعيد الإضراب الذي بدأ مع منتصف ليل الاثنين، مؤكدة أنه سيتم قطع إنتاج النفط والغاز في النرويج كأحد آثار هذا... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T17:05+0000
2022-07-05T17:05+0000
أخبار النرويج
أسعار النفط اليوم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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ووفقا لموقع "يورو نيوز" بدأ عمال الأوفشور النرويجيون إضرابا اليوم الثلاثاء من شأنه أن يخفض إنتاج النفط والغاز في البلاد، وفقا لما ذكرته النقابة التي تقود الإضراب الصناعي.يأتي الإضراب، الذي يطالب فيه العمال برفع الأجور لتعويض ارتفاع التضخم، وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز، مع شح إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل خاص بعد تقليص الصادرات الروسية.وقالت رابطة النفط والغاز النرويجية على موقعها الإلكتروني إن الإضراب سيكون له "تأثير كبير على صادرات الغاز، بحيث ستفقد حوالي 1% من صادرات الغاز اليومية للنرويج".وقالت الشركة اليوم الثلاثاء إن شركة "Equinor" المشغلة للمنصات بدأت إغلاق ثلاثة حقول في بحر الشمال نتيجة الإضراب، ومن المقرر أن يمتد التوقف في ثلاثة حقول - "Gudrun" و"Oseberg South" و"Oseberg East" - إلى ثلاثة حقول أخرى - "Kristin" و"Heidrun" و"Aasta Hansteen" - من منتصف ليل الأربعاء.يأتي ذلك فيما أعلنت ليدرن أمس الاثنين أنها ستزيد من تصعيد الإضراب الصناعي اعتبارًا من 9 يوليو/ تموز، ما أدى إلى إضراب العمال في ثلاث منصات أخرى.وقالت الحكومة النرويجية إنها تتابع الصراع "عن كثب"، ويمكن أن تتدخل لوقف الإضراب إذا كانت هناك ظروف استثنائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/صادرات-الغاز-النرويجي-قد-تنخفض-بسبب-إضراب-العمال-1064675571.html
https://arabic.sputniknews.com/20220316/شركة-غاز-نرويجية-تعلن-عن-زيادة-إنتاج-الغاز-من-ثلاثة-حقول-لإمداد-أوروبا-1059961728.html
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أخبار النرويج, أسعار النفط اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا

إضراب عمال النفط والغاز النرويجيين يتصاعد... وإغلاق 3 حقول رئيسية

17:05 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصور"روسنفط" في موسكو
روسنفط في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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هددت نقابة "ليدرن" لعمال النفط والغاز في النرويج بتصعيد الإضراب الذي بدأ مع منتصف ليل الاثنين، مؤكدة أنه سيتم قطع إنتاج النفط والغاز في النرويج كأحد آثار هذا الإضراب.
ووفقا لموقع "يورو نيوز" بدأ عمال الأوفشور النرويجيون إضرابا اليوم الثلاثاء من شأنه أن يخفض إنتاج النفط والغاز في البلاد، وفقا لما ذكرته النقابة التي تقود الإضراب الصناعي.
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
صادرات الغاز النرويجي قد تنخفض بسبب إضراب العمال
12:53 GMT
يأتي الإضراب، الذي يطالب فيه العمال برفع الأجور لتعويض ارتفاع التضخم، وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز، مع شح إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل خاص بعد تقليص الصادرات الروسية.

وأكد أودون إنجفارتسن زعيم نقابة ليدرن في تصريحات صحفية أن الإضراب بدأ، مشيرا إلى أن الأطراف المفاوضة لم تحرز تقدما، وقد بدأ الإضراب في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (00.00 بتوقيت وسط أوروبا).

وقالت رابطة النفط والغاز النرويجية على موقعها الإلكتروني إن الإضراب سيكون له "تأثير كبير على صادرات الغاز، بحيث ستفقد حوالي 1% من صادرات الغاز اليومية للنرويج".
السكة الحديدية التي تربط مدينتي أوسلو وبيرغن في النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
شركة غاز نرويجية تعلن عن زيادة إنتاج الغاز من ثلاثة حقول لإمداد أوروبا
16 مارس, 09:17 GMT
وقالت الشركة اليوم الثلاثاء إن شركة "Equinor" المشغلة للمنصات بدأت إغلاق ثلاثة حقول في بحر الشمال نتيجة الإضراب، ومن المقرر أن يمتد التوقف في ثلاثة حقول - "Gudrun" و"Oseberg South" و"Oseberg East" - إلى ثلاثة حقول أخرى - "Kristin" و"Heidrun" و"Aasta Hansteen" - من منتصف ليل الأربعاء.
يأتي ذلك فيما أعلنت ليدرن أمس الاثنين أنها ستزيد من تصعيد الإضراب الصناعي اعتبارًا من 9 يوليو/ تموز، ما أدى إلى إضراب العمال في ثلاث منصات أخرى.

وهذا يعني أنه قد يتم إغلاق ما يقرب من ربع إنتاج الغاز في النرويج بحلول يوم السبت، بالإضافة إلى حوالي 15% من إنتاجها النفطي.

وقالت الحكومة النرويجية إنها تتابع الصراع "عن كثب"، ويمكن أن تتدخل لوقف الإضراب إذا كانت هناك ظروف استثنائية.
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