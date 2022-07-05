https://arabic.sputniknews.com/20220705/إعلام-أرامكو-ترفع-أسعار-النفط-لزبائنها-الآسيويين-في-أغسطس-1064669803.html
إعلام: أرامكو ترفع أسعار النفط لزبائنها الآسيويين في أغسطس
إعلام: أرامكو ترفع أسعار النفط لزبائنها الآسيويين في أغسطس
أشار تقرير إعلامي أن شركة النفط والغاز السعودية "أرامكو" رفعت من أسعار بيع النفط لآسيا لشهر أغسطس/آب. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T10:32+0000
2022-07-05T10:32+0000
2022-07-05T10:32+0000
اقتصاد
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وبحسب ما نشرت "رويترز" فإن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم رفعت من أسعار النفط لشهر أغسطس للمشترين الآسيويين إلى مستويات قريبة من المستويات القياسية وسط قلة العرض والطلب المتزايد.أرامكو السعودية هي شركة النفط والغاز الوطنية في المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1933. تتواجد الشركة في أسواق الطاقة العالمية الرئيسية الثلاثة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. يتجاوز عدد الموظفين 70 ألف شخص.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: أرامكو ترفع أسعار النفط لزبائنها الآسيويين في أغسطس
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أشار تقرير إعلامي أن شركة النفط والغاز السعودية "أرامكو" رفعت من أسعار بيع النفط لآسيا لشهر أغسطس/آب.
وبحسب ما نشرت "رويترز" فإن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم رفعت من أسعار النفط لشهر أغسطس للمشترين الآسيويين إلى مستويات قريبة من المستويات القياسية وسط قلة العرض والطلب المتزايد.
ووفقا للوكالة، فقد ارتفع سعر البيع الرسمي لشركة Arab Light for Asia في أغسطس بمقدار 2.8 دولار عن مستواه في يوليو، والذي سيكون 9.3 دولارا للبرميل فوق سعر سلة أصناف عمان / دبي. وقالت الوكالة إن الرقم يقترب من علاوة قياسية عند 9.35 دولار للبرميل في مايو.
أرامكو السعودية هي شركة النفط والغاز الوطنية في المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1933. تتواجد الشركة في أسواق الطاقة العالمية الرئيسية الثلاثة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. يتجاوز عدد الموظفين 70 ألف شخص.