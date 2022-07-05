https://arabic.sputniknews.com/20220705/إعلام-الاتصالات-الأردنية-ترد-على-أنباء-حجب-تطبيق-تيك-توك-من-البلاد-1064675948.html
إعلام: الاتصالات الأردنية ترد على أنباء حجب تطبيق تيك توك من البلاد
إعلام: الاتصالات الأردنية ترد على أنباء حجب تطبيق تيك توك من البلاد
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، اليوم الثلاثاء، إنّه لم يرد أي شكوى بخصوص حجب تطبيق تيك توك. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T12:57+0000
2022-07-05T12:57+0000
2022-07-05T12:57+0000
مجتمع
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وأضافت الهيئة، ردا على استفسارات موقع "المملكة"، إنه لم يرد للهيئة أي طلب رسمي بحجب التطبيق لغاية تاريخه.علما بأن "التطبيق يعمل في الوقت الحالي وهو غير محجوب". وفقا للهيئة.هذا وفي وقت سابق نشر موقع "النصر الاخباري" منشورا تحدث فيه عن تفاصيل اغلاق تطبيق تيك توك في الأردن، حيث طالب العديد من المتابعين في الدول العربية مرارا وتكرارا إغلاق كل التطبيقات التي تروج للإباحية في الوطن العربي ، ومنها تطبيق تيك توك Tik Tok الشهير بدعوى أنة يخالف الشريعة الإسلامية.وقد طالب أحد المسؤولين الأمريكيين بحظر تطبيق التيك توك عبر المتاجر اللكترونية التي تتيح للمستخدمين بحجة الأمن القومي الأمريكي واستخدام الصين للبيانات المستخدمين.وهو ما أثار الذعر بين المتابعين وتصدرت كلمات البحث عن الدول التي سيتم إغلاق التطبيق فيها ، صحة إغلاق تيك توك في الأردن وما سبب المطالبة بإغلاقه.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
إعلام: الاتصالات الأردنية ترد على أنباء حجب تطبيق تيك توك من البلاد
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أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، اليوم الثلاثاء، إنّه لم يرد أي شكوى بخصوص حجب تطبيق تيك توك.
وأضافت الهيئة، ردا على استفسارات موقع "المملكة"، إنه لم يرد للهيئة
أي طلب رسمي بحجب التطبيق لغاية تاريخه.
علما بأن "التطبيق يعمل في الوقت الحالي وهو غير محجوب". وفقا للهيئة.
هذا وفي وقت سابق نشر موقع
"النصر الاخباري" منشورا تحدث فيه عن تفاصيل اغلاق تطبيق تيك توك في الأردن، حيث طالب العديد من المتابعين في الدول العربية مرارا وتكرارا إغلاق كل التطبيقات التي تروج للإباحية في الوطن العربي ، ومنها تطبيق تيك توك Tik Tok الشهير بدعوى أنة يخالف الشريعة الإسلامية.
وقد طالب أحد المسؤولين الأمريكيين
بحظر تطبيق التيك توك عبر المتاجر اللكترونية التي تتيح للمستخدمين بحجة الأمن القومي الأمريكي واستخدام الصين للبيانات المستخدمين.
وهو ما أثار الذعر بين المتابعين وتصدرت كلمات البحث عن الدول التي سيتم إغلاق التطبيق فيها ، صحة إغلاق تيك توك في الأردن وما سبب المطالبة بإغلاقه.