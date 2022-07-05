https://arabic.sputniknews.com/20220705/إعلام-الرئيس-التركي-يعتزم-زيارة-إيران-الشهر-الجاري-1064675808.html

إعلام: الرئيس التركي يعتزم زيارة إيران الشهر الجاري

إعلام: الرئيس التركي يعتزم زيارة إيران الشهر الجاري

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة إيران، في 19 تموز/يوليو الجاري. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T12:56+0000

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أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، إن أردوغان سيزور إيران، في الـ 19 من الشهر الجاري؛ دون إعطاء مزيدا من التفاصيل.وتأتي الزيارة، عقب زيارة قام بها وزير خارجية إيران إلى تركيا مؤخرا؛ تزامنت مع ما قالت إسرائيل إنها مخططات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا.كما تأتي زيارة أردوغان، في وقت تأمل إيران في إثناء تركيا عن إطلاق عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا، لاستهداف الفصائل الكردية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، أعلن، الشهر الماضي، أن الجهود الأمنية المشتركة مع تركيا، أسفرت عن إحباط عدة هجمات إيرانية ضد مواطنين في تركيا، واعتقال عدد من المشتبه بهم.وفي وقت سابق، رفعت إسرائيل إلى الحد الأقصى مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول، ضمن تحذيرات رسمية من السفر إلى تركيا.وقُتل، خلال الأسابيع الماضية، عسكريين اثنين من الحرس الثوري الإيراني في حادثين منفصلين، وهما العقيد إسماعيل زاده، والعقيد صياد خدائي.وقال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، بهذا الصدد، إن "إرهابيين على صلة بالاستخبارات الإسرائيلية، يتحملون مسؤولية استهداف صياد خدائي".فيما اعتبرت طهران أن اتهامات تل أبيب لها بالتخطيط لاغتيال مواطنين إسرائيليين على أراضي تركيا، تهدف إلى تخريب العلاقة بين طهران وأنقرة.

https://arabic.sputniknews.com/20210304/أردوغان-رفع-العقوبات-عن-إيران-يسهم-بازدهار-المنطقة-1048275348.html

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